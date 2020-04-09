Содружество ветеранов стойко переживает карантин

Валерий Тумко сказал, что карантинные меры они стали применять уже с середины марта, еще до объявления карантина в стране, но как только стало известно о распространении вируса.

- В наших списках 1438 человек, 19 секций, - перечисляет он. - Как только появилась первая информация о коронавирусе, сразу же обсудили с председателями секций стратегию поведения и сообщили членам содружества о том, что готовы обеспечить нуждающихся продуктовыми пакетами или решить другие насущные вопросы. Впрочем, в нашей организации немало людей преклонного возраста и схема их поддержки давно отработана, во многом помогают чернобыльцы - кто помоложе и имеет возможность, всегда отзываются. Сотрудничаем также с городской службой соцпомощи.

Собеседник добавил, что на данный момент в постоянной поддержке нуждаются только три человека, многим помогают соседи, родственники или другие доброжелательные люди.

- Сейчас мы не встречаемся, общение проходит по телефону, - комментирует руководитель. - Без поддержки никто не остается, чаще всего ветераны нуждаются в информации, просят помощи в оформлении документов - консультируем, помогаем. Сначала приходилось убеждать, чтобы люди соблюдали рекомендации по карантину, радует, что прислушиваются к советам. Наши ветераны пережили столько разных трудностей за свою жизнь, что испугать их чем-то трудно - держатся молодцом. Пока все спокойно, и, насколько мне известно, коронавирус никого из "наших" не затронул.

В предстоящую субботу, 11 апреля, памятная дата - Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В списках Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве таких около двухсот. Много лет подряд в этот день те, кто мог, собирались вместе, чтобы вспомнить пережитое и почтить память погибших. В этом году из-за карантина встречи не будет.