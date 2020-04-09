Чт, 9.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОДИН ВОПРОС: Какую помощь Красный Крест предлагает в Ида-Вирумаа во время кризиса?

Карина Саар.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В условиях чрезвычайного положения свою деятельность расширило также Ида-Вирумааское общество Красного Креста.

Секретарь Ида-Вирумааского общества Красного Креста КАРИНА СААР:

- У нас сейчас вовлечены в активную деятельность 11 добровольцев, которые действуют в Кохтла-Ярве и Йыхви.

На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление попросило нашей помощи - подежурить в дни выплаты пенсий, с 3 по 5 апреля, возле банкоматов. Чтобы проследить за очередью, провести среди людей разъяснительную работу, продезинфицировать и т.д. Кроме того, у нас есть добровольцы, которые носят живущим в одиночестве пожилым людям продукты и при необходимости ходят в аптеку. Этих людей разыскало общество, самоуправления не обращались к нам по этому вопросу - наверное, они справляются сами.

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