ОДИН ВОПРОС: Какую помощь Красный Крест предлагает в Ида-Вирумаа во время кризиса?

На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление попросило нашей помощи - подежурить в дни выплаты пенсий, с 3 по 5 апреля, возле банкоматов. Чтобы проследить за очередью, провести среди людей разъяснительную работу, продезинфицировать и т.д. Кроме того, у нас есть добровольцы, которые носят живущим в одиночестве пожилым людям продукты и при необходимости ходят в аптеку. Этих людей разыскало общество, самоуправления не обращались к нам по этому вопросу - наверное, они справляются сами.