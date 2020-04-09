Кохтла-Ярве ввел дополнительные требования к магазинам

В связи с коронавирусом Кохтла-Ярвеское горуправление ввело дополнительные требования для действующих на территории города магазинов. Так, в магазине теперь обязательно должен иметься охранник, который должен следить за тем, чтобы в магазине не находилось сразу много людей.
"Перед входом в магазин охранник проверяет, чтобы каждый человек дезинфицировал руки. Если при входе возникнут очереди, то между ожидающими людьми надо обеспечить расстояние в два метра", - написала мэр Людмила Янченко в отправленном магазинам письме.
В соответствии с новыми правилами, в магазинах надо постоянно и после каждого использования дезинфицировать ручки покупательских тележек и корзинок. "Обращайте большее, чем обычно, внимание на уборку помещений и поверхностей. Их надо убирать в течение дня неоднократно", - написала мэр.