Кохтла-Ярве ввел дополнительные требования к магазинам

В связи с коронавирусом Кохтла-Ярвеское горуправление ввело дополнительные требования для действующих на территории города магазинов. Так, в магазине теперь обязательно должен иметься охранник, который должен следить за тем, чтобы в магазине не находилось сразу много людей.