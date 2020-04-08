Ограждение у Славянской школы уберут совсем

В понедельник около Славянской основной школы в Кохтла-Ярве начали демонтаж бетонных блоков и скоро уберут весь окружающий забор - территория учебного заведения останется открытой.
Директор Славянской школы города Кохтла-Ярве Светлана Владимирова обратилась в горуправление с просьбой убрать часть бетонных блоков, которые могут угрожать безопасности, и предложила снять старый ржавый забор совсем.
- Необходимость ограждения территории отпала: после того как в прошлом году в школе установили видеонаблюдение и появился ночной дежурный, мы ворота не закрывали, - объяснила она. - По примеру Ярвеской гимназии подумали, что и мы тоже можем быть открытыми. Руководство города пошло навстречу, деньги из бюджета выделили и в понедельник начался демонтаж.
Конкурс на проведение работ выиграло ТОО "Värimal" с ценовым предложением 30071,30 евро. В течение трех месяцев строители уберут верхний уровень бетонных блоков, потому что снять совсем их нельзя - камни удерживают грунт, так как уровень прилегающей дороги ниже. Оставшуюся часть бетонного ограждения облагородят и установят высокую сетку по границе спортивной площадки - чтобы мячи или другие предметы во время игр школьников не вылетали на проезжую часть.