Ограждение у Славянской школы уберут совсем

Директор Славянской школы города Кохтла-Ярве Светлана Владимирова обратилась в горуправление с просьбой убрать часть бетонных блоков, которые могут угрожать безопасности, и предложила снять старый ржавый забор совсем.

- Необходимость ограждения территории отпала: после того как в прошлом году в школе установили видеонаблюдение и появился ночной дежурный, мы ворота не закрывали, - объяснила она. - По примеру Ярвеской гимназии подумали, что и мы тоже можем быть открытыми. Руководство города пошло навстречу, деньги из бюджета выделили и в понедельник начался демонтаж.