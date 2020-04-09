"Здравствуйте! Это Марье Муузикус из Департамента здоровья. Должна вам сообщить, что у вас обнаружен коронавирус". Руководящей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус в последние недели приходится делать немало подобных уведомляющих звонков. Женщина, занимающая эту должность с июня прошлого года, вместе с 12 коллегами из местного отдела играет ключевую роль в предотвращении распространения коварного вируса в Вирумаа.

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- На чем было сосредоточено ваше основное внимание с того момента, когда стало ясно, что коронавирус - гораздо более серьезная угроза, чем можно было предположить еще в феврале?