Толоки по спасению лягушек этой весной не состоятся

Организатор кампании "Konnad teel(t)" Фонда природы Эстонии Кристийна Кюбарсепп сказала, что из-за чрезвычайного положения нынче невозможно организовать лягушачьи толоки, поэтому в этот раз сосредоточатся на распространении информации о миграции лягушек, то есть на теме экологического образования.

Вместе с тем Кюбарсепп отметила, что если среди участников предыдущих толок есть интересующиеся, которые желают в одиночку или вдвоем отправиться на помощь лягушкам, то это можно сделать и во время чрезвычайного положения.

- Общественные мероприятия по спасению земноводных мы не организуем и не призываем новых энтузиастов присоединиться к нам, - подтвердила она. - Но мы будем благодарны, если люди, самостоятельно помогающие лягушкам, сообщат нам о результатах. Наблюдатели за природой собирают данные и в настоящее время. Будет жаль, если эта информация пропадет.