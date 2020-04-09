Йыхвиский продуктовый банк начал распределение европейской продуктовой помощи

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Продуктовую помощь Евросоюза раздают весной и осенью, она предназначена для получателей прожиточного пособия и основанного на потребности семейного пособия. Основанием для весеннего тура распределения являются февральские и мартовские ходатайства. В Ида-Вирумаа в список получателей продуктовой помощи в прежние годы входило и более трех тысяч человек, а в этот раз их чуть меньше двух тысяч.