Нарва переносит Дни города и отменяет костер в Иванову ночь, но организаторы полны оптимизма

Как сообщили в Нарвской горуправе, Дни города Нарва и традиционно связанный с ними международный фестиваль современного искусства "Мост дружбы" переносятся c начала июня на август 2020 года. Но и насчет августа полной уверенности нет.

"В сегодняшней ситуации неопределенности городская управа придерживается осторожной политики, так как сложно прогнозировать, когда будет возможность снова проводить массовые мероприятия", - сообщила член Нарвской горуправы Виктория Лутус, заведующая отделом культуры.

Финансирование на минимуме

На Дни города и фестиваль "Мост дружбы" в городской казне Нарвы предусмотрено 60000 евро. В марте горуправа планировала добавить еще 25000, но принятию дополнительного бюджета помешал коронавирусный кризис.

Новый проект корректировки бюджета Нарвское горсобрание рассмотрит в ходе электронного заседания 13-15 апреля: финансирование Дней города и "Моста дружбы" в августе предполагается оставить неизменным.

Зато вычеркивается из бюджета финансирование празднования Яанова дня - экономия 15000 евро.

Еще в марте руководители Нарвы планировали дать немного бюджетных денег на софинансирование частных культурных мероприятий, но сегодня не до этого. Так, отменяется дотирование музыкального фестиваля "Go Narva!" в августе (20000 евро) и Нарвских дней оперы "ContempArt" в сентябре (5000 евро).

"Что касается финансирования и софинансирования планируемых мероприятий, то сейчас неясно, будет ли проведение мероприятия возможным - кризис затягивается и снижается доходная база города. В настоящий момент делать какие-либо финансовые затраты при неопределенности ближайшего будущего неразумно. Мы следим за ситуацией и будем реагировать на возможные изменения", - прокомментировала Виктория Лутус.

Она также выразила надежду на лучшее будущее: "Надеемся, что при благоприятном прогнозе вопрос о возвращении сумм будет обсуждаться, но в данный момент в этом нет какой-либо уверенности. Это, естественно, будет зависеть и от общей финансовой ситуации к тому времени".

Организаторы мероприятий реагируют на кризис

"Северное побережье" опросило ряд организаторов о том, какие сценарии действий у них на этот непредсказуемо сложный год.

ЮРИЙ "ЮРБАН" НОВИКОВ, главный организатор, автор идеи и вдохновитель фестиваля "Go Narva!" в августе в Нарвской крепости:

Юрий "Юрбан" Новиков ФОТО: Частное собрание

- Город Нарва имел совершенно четкий и позитивный настрой в отношении нашего фестиваля. Хочу заметить, что помощь города была единственной в своем роде и очень значимой для нас поддержкой. Причина отказа в финансировании более чем ясна: это вынужденная мера из-за ситуации, заложниками которой мы все стали.

Конечно, теперь возможности "Go Narva!" сильно ограничены - и не только из-за того, что город не сможет выделить нам финансовую субсидию. Всем понятно, что у людей сейчас не будет прежних возможностей покупать билеты, тем более в таком количестве, на которое мы рассчитывали - порядка 3000 человек при средней цене на билет в 20 евро.