Прокуратура не возбудила дело по заявлению двух руководителей Нарвы

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в первых числах апреля пожаловались в Вирускую окружную прокуратуру на оппозицию во главе с руководителем антикоррупционной комиссии Рийгикогу и председателем оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк. Как сообщил об этом портал rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ERR, заявители обвинили оппозицию в подделке нескольких подписей под народной петицией "Нашей Нарвы" за закрытие муниципальной газеты "Narva Linnaleht".

По оценке Евграфова и Янович, которую распространило Эстонское национальное вещание, несколько подписей под петицией были подделаны, а некоторые лица подписали документ дважды - через интернет и на бумаге. Нарвские власти считают, что оппозиция передала ложные данные умышленно. "У нас есть основания полагать, что как минимум 30 подписей поддельные", - сказала Янович ERR.

Можно жаловаться дальше

Вируская окружная прокуратура, спустя неделю, 9 апреля, ответила заявителям отказом.

- Прокуратура не начала криминальное делопроизводство, поскольку в информации, представленной в жалобе о преступном деянии, не было выявлено признаков преступного деяния, - объяснила пресс-представитель прокуратуры Елена Филиппова.

Она также подтвердила, что дальше можно обращаться в Государственную прокуратуру. Именно это, как сообщали новости ERR, планировали сделать Евграфов с Янович в случае получения первичного отказа. "По нашей оценке, имеются все признаки, чтобы начать расследование", - уверяла председатель Нарвского горсобрания.

Получив информацию об отказе, мэр Нарвы Алексей Евграфов пока не стал комментировать "Северному побережью" возможные дальнейшие действия.

Без последствия нет преступления

Бывший до 2019 года городским секретарем Нарвской горуправы Антс Лийметс, у которого четвертьвековой опыт публичной службы, прокомментировал эту новость словами понимания отказа со стороны окружной прокуратуры.

- Чтобы подделка подписей была криминальным преступлением, нужно, чтобы было два действия: с одной стороны - подделка подписей, а с другой - юридическое последствие, выгода или ущерб. Если там действительно есть подделка подписей, тогда заявление об этом должна написать не городская власть, а те люди, которые считают себя пострадавшими от этого, которые имеют иные точки зрения и которые несут от этого какие-то потери.

Лийметс напомнил, что проверить и, может, выявить неправильные подписи - это работа городского секретаря и канцелярии, а конечное решение за депутатами местного собрания.

- В прошлом тоже всегда были неправильные подписи. Были, например, люди, не являвшиеся жителями Нарвы. Ну и что? Если общее количество подписей было достаточным, тогда эти неправильные подписи сами по себе не несут юридического последствия. Юридическое последствие сделает все-таки городское собрание, которое принимает решение, а прокуратуре тут нечем заниматься, - объяснил Лийметс.

Вопрос о закрытии газеты

Оппозиционная фракция Нарвского горсобрания "Наша Нарва" собирала подписи нарвитян, чтобы инициировать в Нарвском горсобрании рассмотрение вопроса о прекращении деятельности муниципального фонда "Narva Linnaleht", закрытии одноименной газеты и более разумном расходовании бюджетных денег. Соответствующее обращение 13 марта было передано представителями оппозиции в Нарвскую горуправу, далее Нарвское горсобрание вынужденно внесло их проект в повестку дня электронного заседания 13-15 апреля.

Нет оснований полагать, что этот проект оппозиции найдет в Нарвском горсобрании большую поддержку.