ВИДЕО: Каскад Сака предлагает великолепную игру воды

Один из самых высоких водопадов Эстонии, водопад Кивисилла на северном побережье Ида-Вирумаа, также известный как каскад Сака, предлагает весной великолепную игру воды.
Если на парковке у самого высокого водопада Эстонии, водопада Валасте, есть машины, то расположенным почти в десяти километрах к западу водопадом Кивисилла в Сака можно любоваться практически уединенно и следуя правилу 2+2.
Вниз вдоль водопада идет крутая лестница с перилами. Далее до пляжа можно дойти по узкой тропинке, которая может быть грязной, глинистой и скользкой.
Поток водопада Кивисилла устремляется вниз с 48-метровой высоты глинта в Сака. Основная часть каскада состоит из трех больших уступов, расположенных на высоте 6,0, 2,0 и 7,5 метра, и нескольких небольших уступов высотой менее метра. Общая высота каскада составляет 22,8 метра.
Водопад Кивисилла находится неподалеку от мызы Сака, которая в данный момент закрыта в связи с чрезвычайным положением. Рядом также проходит походная тропа RMK Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси протяженностью 615 километров.