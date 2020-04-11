Вс, 12.04.2020
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ВИДЕО: Каскад Сака предлагает великолепную игру воды

Каскад Сака (водопад Кивисилла), 2020 г., 8 апреля.

ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Один из самых высоких водопадов Эстонии, водопад Кивисилла на северном побережье Ида-Вирумаа, также известный как каскад Сака, предлагает весной великолепную игру воды.

Если на парковке у самого высокого водопада Эстонии, водопада Валасте, есть машины, то расположенным почти в десяти километрах к западу водопадом Кивисилла в Сака можно любоваться практически уединенно и следуя правилу 2+2.

Вниз вдоль водопада идет крутая лестница с перилами. Далее до пляжа можно дойти по узкой тропинке, которая может быть грязной, глинистой и скользкой.

Поток водопада Кивисилла устремляется вниз с 48-метровой высоты глинта в Сака. Основная часть каскада состоит из трех больших уступов, расположенных на высоте 6,0, 2,0 и 7,5 метра, и нескольких небольших уступов высотой менее метра. Общая высота каскада составляет 22,8 метра.

Водопад Кивисилла находится неподалеку от мызы Сака, которая в данный момент закрыта в связи с чрезвычайным положением. Рядом также проходит походная тропа RMK Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси протяженностью 615 километров.

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