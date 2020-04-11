В Кохтла-Ярве, возможно, построят новый торговый центр

Кохтла-Ярвеское горсобрание на заседании 26 марта одобрило детальную планировку недвижимости по улице Калеви, 39, где в перспективе планируют возвести новый торгово-развлекательный центр.
Участок около 30 тысяч квадратных метров находится между автозаправкой и зданием Кохтла-Ярвеской школы искусств. Земля, где в конце прошлого века располагались стадион и мастерские Кохтла-Ярвеского училища, принадлежала государству, а несколько лет назад АО "Riigi Kinnisvara" продало ее частному предприятию - ТОО "Webmill", которое и инициировало детальную планировку.
Главный архитектор Кохтла-Ярве Рита Буренкова сказала, что цель этой детальной планировки в смене назначения землепользования из общественного на коммерческое - владельцы получат право на застройку.
- Это означает, что эту площадь можно использовать для строительства объекта коммерческого назначения, но это еще не разрешение на строительство, о чем разговор может пойти позже, когда будет представлен проект, - подчеркивает она. - Городские власти согласились на изменение землепользования, так как владелец планирует снести все старые постройки и в будущем возвести на этом месте торгово-развлекательный центр. Думаю, что перспектива у авторов идеи есть - удобное место на въезде в город, хватает площади для строительства парковки, рядом заправка и популярный Лесной парк. Сейчас сложно сказать, каким образом предприниматели будут использовать полученное право на застройку, но уже в детальной планировке предусмотрено 160 квадратных метров для пешеходно-велосипедной дорожки.
Из представительства ТОО "Webmill" "Северное побережье" получило ответ, что идея возведения торгово-развлекательного центра на Калеви, 39 действительно есть, но комментировать свое видение будущего центра предприниматели пока не готовы, объяснив это тем, что перспектива строительства не близкая, переговоры ведутся, но конкретных решений еще нет. Возможно, на подготовку уйдет не один год.