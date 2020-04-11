В Кохтла-Ярве, возможно, построят новый торговый центр

Участок около 30 тысяч квадратных метров находится между автозаправкой и зданием Кохтла-Ярвеской школы искусств. Земля, где в конце прошлого века располагались стадион и мастерские Кохтла-Ярвеского училища, принадлежала государству, а несколько лет назад АО "Riigi Kinnisvara" продало ее частному предприятию - ТОО "Webmill", которое и инициировало детальную планировку.

- Это означает, что эту площадь можно использовать для строительства объекта коммерческого назначения, но это еще не разрешение на строительство, о чем разговор может пойти позже, когда будет представлен проект, - подчеркивает она. - Городские власти согласились на изменение землепользования, так как владелец планирует снести все старые постройки и в будущем возвести на этом месте торгово-развлекательный центр. Думаю, что перспектива у авторов идеи есть - удобное место на въезде в город, хватает площади для строительства парковки, рядом заправка и популярный Лесной парк. Сейчас сложно сказать, каким образом предприниматели будут использовать полученное право на застройку, но уже в детальной планировке предусмотрено 160 квадратных метров для пешеходно-велосипедной дорожки.