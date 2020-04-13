Началось электронное заседание Нарвского горсобрания, которому оппозиция прочит место в книге рекордов

Очередное заседание Нарвского горсобрания проходит в электронном виде с девяти утра 13 апреля до трех часов дня 15 апреля.

Свое участие в заседании подтвердили 28 членов горсобрания из всего 31-го. Общение проходит в виде электронной переписки, и собираемая таким образом информация публикуется на городском веб-сайте Нарвы на странице этого заседания.

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в комментарии "Северному побережью" сказала, что это очень интересный опыт. Она напомнила, что письменное делопроизводство практикуют также в судах, так что ничего принципиально нового не происходит. "Другое дело, что у некоторых есть неприятие, нежелание участвовать в такого вида производстве, но ничего - мы настроились на работу", - отметила Янович, имея в виду уже звучавшую критику.

После состоявшегося в понедельник утром утверждения повестки заседания начался сбор вопросов и комментариев по каждому из проектов. Во вторник, 14 апреля, представители горуправы будут так же письменно отвечать депутатам, и ответы тоже будут публиковаться.

- После обсуждения, в среду, начнется голосование. Голоса должны подтверждаться дигитальными подписями, - рассказала Ирина Янович, добавив, что предварительно была разработана специальная таблица для голосования с учетом вносимых поправок.

Лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк уже в самом начале заседания высказалась очень критически.

- Продолжительность апрельского заседания Нарвского горсобрания - 54 часа. При его организации используют только два канала - э-почту и городскую домашнюю страницу. Участие в собрании на месте невозможно. Не создан также видеомост. Такое заседание горсобрания - единственное в своем роде в Эстонии, а может, оно достойно также Книги рекордов Гиннесса. Недостаточная гибкость организации и возможная малая прозрачность процесса указывают на то, что Нарва живет в прошлом, а не в нынешнем веке, - прокомментировала Райк с возмущением.

Райк также отметила, что повестка заседания чрезвычайно плотная.