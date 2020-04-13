Началось электронное заседание Нарвского горсобрания, которому оппозиция прочит место в книге рекордов

В повестке дня первого в истории Нарвы электронного заседания горсобрания ровно дюжина вопросов, включая такой сложный, как внесение изменений в городской бюджет.
Очередное заседание Нарвского горсобрания проходит в электронном виде с девяти утра 13 апреля до трех часов дня 15 апреля.
Свое участие в заседании подтвердили 28 членов горсобрания из всего 31-го. Общение проходит в виде электронной переписки, и собираемая таким образом информация публикуется на городском веб-сайте Нарвы на странице этого заседания.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в комментарии "Северному побережью" сказала, что это очень интересный опыт. Она напомнила, что письменное делопроизводство практикуют также в судах, так что ничего принципиально нового не происходит. "Другое дело, что у некоторых есть неприятие, нежелание участвовать в такого вида производстве, но ничего - мы настроились на работу", - отметила Янович, имея в виду уже звучавшую критику.
После состоявшегося в понедельник утром утверждения повестки заседания начался сбор вопросов и комментариев по каждому из проектов. Во вторник, 14 апреля, представители горуправы будут так же письменно отвечать депутатам, и ответы тоже будут публиковаться.
- После обсуждения, в среду, начнется голосование. Голоса должны подтверждаться дигитальными подписями, - рассказала Ирина Янович, добавив, что предварительно была разработана специальная таблица для голосования с учетом вносимых поправок.
Лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк уже в самом начале заседания высказалась очень критически.
- Продолжительность апрельского заседания Нарвского горсобрания - 54 часа. При его организации используют только два канала - э-почту и городскую домашнюю страницу. Участие в собрании на месте невозможно. Не создан также видеомост. Такое заседание горсобрания - единственное в своем роде в Эстонии, а может, оно достойно также Книги рекордов Гиннесса. Недостаточная гибкость организации и возможная малая прозрачность процесса указывают на то, что Нарва живет в прошлом, а не в нынешнем веке, - прокомментировала Райк с возмущением.
Райк также отметила, что повестка заседания чрезвычайно плотная.
- Понятно, что на апрельском заседании нужно обсудить те пункты повестки дня, которые касаются чрезвычайного положения. Обсуждение этих вопросов вышеописанными способами даже можно было бы акцептировать. На обсуждение других вопросов должно бы оставаться время, когда есть возможность встречаться друг с другом и вести дискуссии. Или когда, по крайней мере, используется какая-то другая, современная среда общения, - считает Райк.