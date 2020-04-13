Обвалившийся мост убрали из Пюхайыги

- Некоторое время назад была проведена экспертиза моста. Она установила, что мост находится в плохом состоянии и не выдержит движения транспорта, однако передвижение по нему пешком не должно было создавать проблем, - сказал руководитель Северо-Эстонской рекреационной зоны отдела организации рекреации RMK Хейнар Юузе через день после обвала моста.

В случившемся виновата не только река с излучиной под мостом, воды которой подтачивали мостовые опоры; главная причина - стекающие по велопешеходной дороге ливневые воды, годами размывавшие почву за опорными столбами.

Мост закрыли для движения и установили таблички, перенаправляющие передвижение людей, и RMK, планировавший нынче подготовить проект ремонта моста, взял курс на строительство нового моста.

- Судя по первоначальной информации, проход будет закрыт по меньшей мере на полтора года, поскольку нынешний год уйдет в RMK на проектирование, а строительство может начаться в лучшем случае в начале 2021 года, - сказал советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус после уборки остатков старого моста из реки.

Тойлаская волость ищет временное решение, которым может стать временная замена моста оставшейся лишней в порту секцией плавучего причала. Поскольку речь идет о поясе запрета строительства, то для этого необходимо согласие Департамента окружающей среды; переговоры уже идут.

Мехис Луус сказал, что никакого другого временного решения, по сути, не существует, и если данный вариант окажется невозможным, то перейти речку в этом месте будет нельзя до самого появления нового моста.