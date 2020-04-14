Право на школьное питание есть у каждого ребенка и во время чрезвычайного положения

Школьный обед для школьников - это не социальная услуга, которая направлена только на нуждающихся в помощи, школьный обед - это законное право каждого ребенка, исполнение которого должна организовывать школа. Следовательно, в "E-kool" следовало поднять тему иначе, кратко объяснить ситуацию, сообщить о возможности получить для ребенка через школу продуктовый набор, стоимость которого из расчета на один день не превышает одного евро (стоимость двухнедельного набора - 10 евро), и попросить родителей сообщить о своем желании или нежелании получить набор.

Чиновники и политики, которые далеки от социальной работы и у которых отсутствует способность к эмпатии, зачастую не понимают, в чем разница между терминами "нуждаться" (потребность) и "желать" (свобода выбирать). Слово "нуждаться" вызывает у многих родителей чувство ложного стыда, так как получение продуктовой помощи через социальный отдел для многих равняется просьбе о подаянии (например, услуга суповой кухни или продуктового банка). Слово "желать" дает возможность решать самим родителям, и через такое решение обеспечивается право воспользоваться положенным по закону благом.

Чем дольше продлится чрезвычайное положение, чем дольше будут закрыты учреждения и предприятия, тем больше ухудшится финансовое положение многих семей в ближайшем будущем. Сейчас нередка ситуация, когда дома вместе с детьми сидят один или оба родителя, которые отправлены в неоплачиваемый отпуск, столкнулись с уменьшением зарплаты до минимальной или и вовсе попали под сокращение.

Мне как человеку с опытом социальной работы остается непонятным, почему Йыхвиское волостное управление не обязало руководство школ с первого же дня действия чрезвычайного положения организовывать питание детей или раздачу продуктовых наборов. Почему новое решение не было принято сразу же, как выяснилось, что чрезвычайное положение продлят на неопределенный срок? Так волость смогла бы предотвратить или смягчить финансовые проблемы, которые возникнут в семьях. Возможно, кому-то нужно воспользоваться кризисной ситуацией для самохвальства и рекламы? Доказательством этого служит направленная на молодежь Йыхвиской волости двуязычная листовка формата А4 с именем и контактными данными помощника волостного старейшины Алексея Наумкина в раздаваемых Йыхвиской волостью продуктовых наборах. В продуктовые наборы, раздаваемые через школы, сложно подкинуть листовки формата А4 с сомнительным содержанием.

В Йыхвиской волости "анонимная кризисная комиссия" или индивидуум (политик) принимали не самые умные решения. Доказательство этого - простое математическое действие, которое показывает, что в Йыхвиской волости на данный момент не использованы деньги на питание 1500 школьников в размере одного евро за 29 дней (в общей сложности 43500 евро), которые школы могут использовать целесообразно только на организацию питания для детей и покупку необходимых продуктов (продуктовые наборы для школьников). Прежде раздача продуктовых наборов производилась за счет бюджета волостной социальной сферы, и эти расходы не были в нем ранее запланированы, ведь кто мог предположить, что государство настигнет такая неожиданность. Может быть, потраченные к данному моменту суммы понадобились бы в дальнейшем для покрытия расходов на помощь тем людям, которые в будущем из-за экономического спада станут нуждаться в помощи и число которых никто не может предугадать?

Позитивной новостью является то, что с 13 апреля каждого школьника в случае изъявления желания школы начали обеспечивать продуктовым набором. Как школа организует этот процесс, директор каждой школы решает сам.