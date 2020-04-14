Право на школьное питание есть у каждого ребенка и во время чрезвычайного положения

В последние недели в Йыхвиской волости на повестку дня встала тема, связанная с учащимися дома детьми, которые в обычных обстоятельствах, независимо от финансового положения своей семьи, получали за счет государства бесплатный горячий школьный обед. Такая возможность заслуживала благодарности, и обеспечение ребенка бесплатным горячим школьным обедом являлось большим подспорьем для многих семей Эстонии, однако его истинная мера в семьях зачастую не осознавалась. Чрезвычайное положение заставило семьи заметить и оценить возможность, которая для школьников в этих семьях была само собой разумеющейся.
Государство обеспечивает школы суммой в размере одного евро в день на каждого посещающего школу ребенка. На эти деньги покупают продукты, из которых школьные повара искусно готовят вкусную и полезную для здоровья еду. Если готовить горячую еду на 500 или 1000 детей, то порция на одного ребенка получается больше, а ассортимент - шире, чем если готовить еду или покупать продукты за один евро на каждого ребенка отдельно. Поэтому семьям нужно учитывать, что содержание наборов, которые будут раздавать впредь, определяется реальной денежной суммой на одного ребенка в день.
Во время чрезвычайного положения решения принимают кризисные комиссии, однако на домашней странице Йыхвиского волостного управления невозможно найти информацию о членах кризисной комиссии и их контактные данные. Отправленный мною волостному старейшине вопрос о членах кризисной комиссии, к сожалению, остался без ответа. Обычный гражданин волости не должен копаться в распоряжениях управы, чтобы отыскать нужную информацию. Данные членов кризисной комиссии должны иметься на первой же странице. По логике, в работу кризисной комиссии должны быть вовлечены социальные работники, врачи, руководство школ и детсадов, руководители учреждений/организаций, предлагающих социальные услуги (продуктовый банк, церкви, раздающие продуктовую помощь, суповая кухня), предприниматели, полицейские и многие другие специалисты, а не люди, которые просто лояльны к правящей коалиции.
У меня как гражданина волости отсутствует информация о членах кризисной комиссии, то есть о тех, кто принимает различные решения. Невольно складывается мнение, что такая организация продуктовой помощи для узкого круга в виде социальной услуги была видением одного конкретного человека, а не перспективным решением, принятым с вовлечением широкого круга лиц. Очень хотелось бы увидеть составленный кризисной комиссией Йыхвиского волостного управления антикризисный план, в котором конкретно прописаны все проблемы и риски, оценка риска, решения, а также исполнители/ответственные лица, денежные суммы и источники и т.д.
Школьный обед для школьников - это не социальная услуга, которая направлена только на нуждающихся в помощи, школьный обед - это законное право каждого ребенка, исполнение которого должна организовывать школа.
Йыхвиское волостное управление после введения чрезвычайного положения организовало процесс так, что продуктовую помощь начали выдавать семьям, которые оповестили волость о потребности в помощи и которые были причислены к нуждающимся. В таком виде раздача продуктовой помощи - это социальная услуга. Согласно информации, распространенной в системе "E-kool", к семьям, которые нуждаются в помощи, обратились с просьбой сообщить об этом в социальный отдел. Такая организация исключила большую часть школьников из числа получателей продуктов, и многие родители, позвонив в волостную управу, получили отрицательный ответ, так как их семья, с точки зрения волости, не имела потребности в помощи.
Что пошло не так в организации работы?
Школьный обед для школьников - это не социальная услуга, которая направлена только на нуждающихся в помощи, школьный обед - это законное право каждого ребенка, исполнение которого должна организовывать школа. Следовательно, в "E-kool" следовало поднять тему иначе, кратко объяснить ситуацию, сообщить о возможности получить для ребенка через школу продуктовый набор, стоимость которого из расчета на один день не превышает одного евро (стоимость двухнедельного набора - 10 евро), и попросить родителей сообщить о своем желании или нежелании получить набор.
Чиновники и политики, которые далеки от социальной работы и у которых отсутствует способность к эмпатии, зачастую не понимают, в чем разница между терминами "нуждаться" (потребность) и "желать" (свобода выбирать). Слово "нуждаться" вызывает у многих родителей чувство ложного стыда, так как получение продуктовой помощи через социальный отдел для многих равняется просьбе о подаянии (например, услуга суповой кухни или продуктового банка). Слово "желать" дает возможность решать самим родителям, и через такое решение обеспечивается право воспользоваться положенным по закону благом.
Чем дольше продлится чрезвычайное положение, чем дольше будут закрыты учреждения и предприятия, тем больше ухудшится финансовое положение многих семей в ближайшем будущем. Сейчас нередка ситуация, когда дома вместе с детьми сидят один или оба родителя, которые отправлены в неоплачиваемый отпуск, столкнулись с уменьшением зарплаты до минимальной или и вовсе попали под сокращение.
Мне как человеку с опытом социальной работы остается непонятным, почему Йыхвиское волостное управление не обязало руководство школ с первого же дня действия чрезвычайного положения организовывать питание детей или раздачу продуктовых наборов. Почему новое решение не было принято сразу же, как выяснилось, что чрезвычайное положение продлят на неопределенный срок? Так волость смогла бы предотвратить или смягчить финансовые проблемы, которые возникнут в семьях. Возможно, кому-то нужно воспользоваться кризисной ситуацией для самохвальства и рекламы? Доказательством этого служит направленная на молодежь Йыхвиской волости двуязычная листовка формата А4 с именем и контактными данными помощника волостного старейшины Алексея Наумкина в раздаваемых Йыхвиской волостью продуктовых наборах. В продуктовые наборы, раздаваемые через школы, сложно подкинуть листовки формата А4 с сомнительным содержанием.
В Йыхвиской волости "анонимная кризисная комиссия" или индивидуум (политик) принимали не самые умные решения. Доказательство этого - простое математическое действие, которое показывает, что в Йыхвиской волости на данный момент не использованы деньги на питание 1500 школьников в размере одного евро за 29 дней (в общей сложности 43500 евро), которые школы могут использовать целесообразно только на организацию питания для детей и покупку необходимых продуктов (продуктовые наборы для школьников). Прежде раздача продуктовых наборов производилась за счет бюджета волостной социальной сферы, и эти расходы не были в нем ранее запланированы, ведь кто мог предположить, что государство настигнет такая неожиданность. Может быть, потраченные к данному моменту суммы понадобились бы в дальнейшем для покрытия расходов на помощь тем людям, которые в будущем из-за экономического спада станут нуждаться в помощи и число которых никто не может предугадать?
Позитивной новостью является то, что с 13 апреля каждого школьника в случае изъявления желания школы начали обеспечивать продуктовым набором. Как школа организует этот процесс, директор каждой школы решает сам.
Дорогие родители, будьте благодарны за эту возможность и не отказывайтесь от продуктового набора из чувства ложного стыда или гордости. Ведь в обычной ситуации никто из вас не стыдился того, что ваш ребенок ел бесплатный школьный обед. Почему же в нынешней кризисной ситуации должно быть стыдно принять предназначенный ребенку продуктовый набор? Это гарантированное вашему ребенку законом право на школьный обед!