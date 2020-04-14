Вт, 14.04.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В Йыхви резко выросло число получателей школьного питания

В понедельник в Йыхвиской основной школе укомплектовали более трехсот продуктовых пакетов.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

После того как организацию питания школьников взяли на себя школы, круг получателей продуктовых пакетов в Йыхви вырос более чем в три раза. В ногу с основными школами решила шагать и принадлежащая государству гимназия.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Йыхвиское волостное управление решило на прошлой неделе после вмешательства школьных попечительских советов и членов волостного собрания, что впредь питание школьников в период дистанционного обучения будут организовывать школы. Нашли, что волость при распределении продуктов через социальную службу слишком ограничила круг учащихся, а потребность в этой услуге была намного больше. Итак, вместо потребности определяющим стало желание родителя ребенка.

Если распределяемые через социальную службу школьные обеды получали поначалу десять школьников, затем сто, а на прошлой неделе около двухсот, то на основании поступивших трем школам заявлений количество получающих продукты выросло почти до 750 учащихся. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ