В Йыхви резко выросло число получателей школьного питания

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Йыхвиское волостное управление решило на прошлой неделе после вмешательства школьных попечительских советов и членов волостного собрания, что впредь питание школьников в период дистанционного обучения будут организовывать школы. Нашли, что волость при распределении продуктов через социальную службу слишком ограничила круг учащихся, а потребность в этой услуге была намного больше. Итак, вместо потребности определяющим стало желание родителя ребенка.