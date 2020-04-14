ПЕРЕДОВИЦА: Денежный разгул самоуправлений

На фоне быстро развивающегося экономического кризиса бездействие многих самоуправлений вызывает недоумение. Городские и волостные управы, а также многие муниципальные учреждения закрыты.

Нагрузка на работников, в зависимости от сферы деятельности, сильно изменилась. В некоторых случаях - например, в сфере социальной помощи, - работы, очевидно, стало больше, в то же время большой части людей наверняка приходится ломать голову над тем, как заполнить свой восьмичасовой рабочий день на удаленной работе. Нельзя ведь всерьез полагать, что, скажем, в Кохтла-Ярве, где все учреждения культуры уже месяц как закрыты, 200 работников культуры по-прежнему работают с полной нагрузкой. Или каков в нынешнее время, к примеру, рабочий день получающих зарплату председателей местных собраний? И тем не менее им продолжают платить зарплату в полном объеме. Сократили бы из солидарности хотя бы на 10-15 процентов, но куда там!

Урезание доходов людей, получающих зарплату от муниципалитетов, не является своевольной самоцелью. Но во время кризиса все же можно ожидать чуть большего соответствия между реальным содержанием работы и затратами на зарплату. Тем более что многие самоуправления, например, продолжают требовать с родителей плату за услуги, которыми сейчас невозможно воспользоваться, будь то плата за посещение детсада или школы по интересам.