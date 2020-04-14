Ямочный ремонт кохтла-ярвеских улиц нынче обойдется дешевле

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По словам вице-мэра Дениса Вершинина, объявленный Кохтла-Ярвеским горуправлением конкурс на проведение восстановительного ремонта городских улиц в этом году порадовал активностью дорожных строителей и результатом. Участвовало семь фирм, победили тартусцы - ТОО "Asfaldigrupp".

- Приятно удивило, что цена оказалась даже ниже прошлогодней - 10,49 евро за квадратный метр без НСО, что на 40 центов меньше, - доволен он. - Работы начнутся, как только позволят погодные условия. Строители должны выполнить задание за 75 дней с момента подписания договора.