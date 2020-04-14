Ямочный ремонт кохтла-ярвеских улиц нынче обойдется дешевле

Конкурс на ямочный ремонт улиц в Кохтла-Ярве выиграла тартуская фирма "Asfaldigrupp". На восстановительные работы будет инвестировано более 100 тысяч евро, они начнутся, когда среднесуточная температура воздуха повысится до 5-8 градусов тепла.
По словам вице-мэра Дениса Вершинина, объявленный Кохтла-Ярвеским горуправлением конкурс на проведение восстановительного ремонта городских улиц в этом году порадовал активностью дорожных строителей и результатом. Участвовало семь фирм, победили тартусцы - ТОО "Asfaldigrupp".