Вт, 14.04.2020
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Ямочный ремонт кохтла-ярвеских улиц нынче обойдется дешевле

Улица Пярна после зимы - дорожникам тут точно есть чем заняться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Конкурс на ямочный ремонт улиц в Кохтла-Ярве выиграла тартуская фирма "Asfaldigrupp". На восстановительные работы будет инвестировано более 100 тысяч евро, они начнутся, когда среднесуточная температура воздуха повысится до 5-8 градусов тепла.

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По словам вице-мэра Дениса Вершинина, объявленный Кохтла-Ярвеским горуправлением конкурс на проведение восстановительного ремонта городских улиц в этом году порадовал активностью дорожных строителей и результатом. Участвовало семь фирм, победили тартусцы - ТОО "Asfaldigrupp".

- Приятно удивило, что цена оказалась даже ниже прошлогодней - 10,49 евро за квадратный метр без НСО, что на 40 центов меньше, - доволен он. - Работы начнутся, как только позволят погодные условия. Строители должны выполнить задание за 75 дней с момента подписания договора.

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