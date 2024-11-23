Возведенное девять лет назад нарвское пляжное здание уже в самые первые дни эксплуатации продемонстрировало, что оно несовершенно и недоработано, о чем "Северное побережье" рассказало на днях. Теперь же стало известно, что требуемые на ремонт суммы еще внушительнее, нежели считают в городском руководстве.
Ремонт нарвского пляжного здания обойдется еще дороже ранее заявленного
Технического рода проблемы сопровождали нарвское пляжное здание буквально с первых дней эксплуатации весной 2016 года. Особенно это касается кровли, протечек дождевой воды, вентиляции.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков на днях заявил, что ремонт крыши, дождевых стоков, террасы обойдется городу порядка 130-150 тысяч евро, что совсем немало в условиях постоянной нехватки денег в городском бюджете Нарвы. Однако, требуемые суммы в действительности куда больше, как затем сообщили в Нарвском департаменте городского хозяйства, который держит пляжное здание на своем балансе и хорошо изучил его состояние.
Так, сперва проектирование, а потом выполнение ремонта техносистем пляжного здания, включая вентиляцию, охлаждение, отопление и их автоматику, будет стоить в сумме более 53000 евро, считая с налогом с оборота.
Капительный же ремонт кровли, включающий и замену досок на террасе, будет стоить существенно больше 200 тысяч.
- Для финансирования этих работ в 2025 году в городском бюджете запрошена сумма в размере 230000 евро - на полный ремонт кровли. Кроме того, в планах - работа над другими частями здания, в зависимости от финансовых возможностей и приоритетов, - сообщил Евгений Смирнов, работающий в Нарвском департаменте городского хозяйства старшим специалистом по строительству.
Подробнее о текущем состоянии нарвского пляжного здания и его истории можно прочитать ЗДЕСЬ.