Ремонт нарвского пляжного здания обойдется еще дороже ранее заявленного

Технического рода проблемы сопровождали нарвское пляжное здание буквально с первых дней эксплуатации весной 2016 года. Особенно это касается кровли, протечек дождевой воды, вентиляции.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков на днях заявил, что ремонт крыши, дождевых стоков, террасы обойдется городу порядка 130-150 тысяч евро, что совсем немало в условиях постоянной нехватки денег в городском бюджете Нарвы. Однако, требуемые суммы в действительности куда больше, как затем сообщили в Нарвском департаменте городского хозяйства, который держит пляжное здание на своем балансе и хорошо изучил его состояние.

Так, сперва проектирование, а потом выполнение ремонта техносистем пляжного здания, включая вентиляцию, охлаждение, отопление и их автоматику, будет стоить в сумме более 53000 евро, считая с налогом с оборота.

Капительный же ремонт кровли, включающий и замену досок на террасе, будет стоить существенно больше 200 тысяч.

- Для финансирования этих работ в 2025 году в городском бюджете запрошена сумма в размере 230000 евро - на полный ремонт кровли. Кроме того, в планах - работа над другими частями здания, в зависимости от финансовых возможностей и приоритетов, - сообщил Евгений Смирнов, работающий в Нарвском департаменте городского хозяйства старшим специалистом по строительству.

Подробнее о текущем состоянии нарвского пляжного здания и его истории можно прочитать ЗДЕСЬ.