Вт, 14.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Безработица в Ида-Вирумаа стремительно растет

Из-за ограничений, введенных во время чрезвычайного положения, самыми первыми в Ида-Вирумаа пострадали туристические предприятия, однако проводить сокращения и урезать зарплаты вынуждены предприятия и во многих других сферах деятельности.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В период чрезвычайного положения уровень безработицы в Ида-Вирумаа стал стремительно расти и уже превысил отметку в 12 процентов, то есть достиг уровня, который в последний раз наблюдался восемь лет назад.

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В декабре прошлого года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6184 безработных. А в конце марта этого года - уже на тысячу больше (7195), то есть уровень безработицы достиг 11,8 процента, что явно больше по сравнению с другими уездами. На втором месте - Валгамаа, где этот показатель равен 8,8 процента.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк отметила, что в первые недели апреля число безработных продолжало стремительно расти и достигло в понедельник отметки 7582 человека, а значит, показатель безработицы превысил 12 процентов. В последний раз столько безработных было в Ида-Вирумаа весной 2013 года.

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