Безработица в Ида-Вирумаа стремительно растет

ДОСТУПНО ДЛЯ

В декабре прошлого года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6184 безработных. А в конце марта этого года - уже на тысячу больше (7195), то есть уровень безработицы достиг 11,8 процента, что явно больше по сравнению с другими уездами. На втором месте - Валгамаа, где этот показатель равен 8,8 процента.