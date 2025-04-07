Последние счета за отопление в Нарве перестали быть сильно пугающими

Максимально большие коммунальные счета поступали нарвским потребителям в январе - за декабрь, когда в строчке за отопление одной квартиры красовалась сумма в районе двухсот евро. За все прошлые годы и десятилетия город энергетиков крепко привык к намного меньшим теплотарифам, так что нынче ему пришлось пережить воистину ценовой шок.

Плата за отопление в феврале и марте постепенно снизилась, так как конец зимы и начало весны были относительно нехолодными. Понижению счетов сильно помогло и то обстоятельство, что тепло для Нарвы большую часть дней производилось совместно с электроэнергией - это обязывает энергетиков применять при расчетах с потребителями пониженный тариф.

Сланцевое электричество пока спасает

Как подсчитали в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", 82% теплоэнергии, поданной в город Нарва в течение марта, было произведено на 11-м блоке Балтийской электростанции. Там для производства электричества в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы, а остаточное тепло продается в нарвскую сеть по сравнительно низкой цене, как того требует Департамент конкуренции.

Остальные 18% теплоэнергии для обогрева и горячего водоснабжения Нарвы в течение марта Балтийская электростанция произвела в своей газовой котельной. Газовое отопление обходится потребителям приблизительно в полтора раза дороже условно сланцевого.