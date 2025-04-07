Последние счета за отопление в Нарве перестали быть сильно пугающими

Нарва почти полностью пережила дорого давшийся ей отопительный сезон, когда новости о подорожании теплоэнергии догоняли одна другую.
Максимально большие коммунальные счета поступали нарвским потребителям в январе - за декабрь, когда в строчке за отопление одной квартиры красовалась сумма в районе двухсот евро. За все прошлые годы и десятилетия город энергетиков крепко привык к намного меньшим теплотарифам, так что нынче ему пришлось пережить воистину ценовой шок.
Плата за отопление в феврале и марте постепенно снизилась, так как конец зимы и начало весны были относительно нехолодными. Понижению счетов сильно помогло и то обстоятельство, что тепло для Нарвы большую часть дней производилось совместно с электроэнергией - это обязывает энергетиков применять при расчетах с потребителями пониженный тариф.
Сланцевое электричество пока спасает
Как подсчитали в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", 82% теплоэнергии, поданной в город Нарва в течение марта, было произведено на 11-м блоке Балтийской электростанции. Там для производства электричества в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы, а остаточное тепло продается в нарвскую сеть по сравнительно низкой цене, как того требует Департамент конкуренции.
Остальные 18% теплоэнергии для обогрева и горячего водоснабжения Нарвы в течение марта Балтийская электростанция произвела в своей газовой котельной. Газовое отопление обходится потребителям приблизительно в полтора раза дороже условно сланцевого.
По данным "Narva Soojusvõrk", усредненный счет за отопление для конечного потребителя в Нарве в декабре 2024 года составлял 150 евро (2,8 евро за квадратный метр), в январе 2025 года - 130 евро (в среднем 2,5 евро за квадратный метр), в феврале - 120 евро (в среднем 2,3 евро за квадратный метр), в марте - 100 евро (в среднем 1,9 евро за квадратный метр).
Больших долгов Нарва не накопила
Оценивая проходящий отопительный сезон, председатель правления АО "Narva Soojusvõrk" Павел Рушелюк отметил с благодарностью, что квартирные товарищества Нарвы смогли не накопить больших долгов перед теплосетью. Уж как товарищества распределяют эти расходы между жильцами - другой вопрос.
Бизнес-клиенты "Narva Soojusvõrk" нагляднее продемонстрировали, как тяжело справляться приграничному городу в этом году с выросшими счетами. "Появились несколько не очень краткосрочных рассрочек", - сообщил Рушелюк. "Но катастрофической проблемы пока нет", - как смог успокоил глава теплосетевого предприятия.
Отвечая на вопрос о следующем отопительном сезоне, Рушелюк предположил, что тот сезон будет похож на этот, так что нарвитянам не стоит переживать еще сильнее, чем нынче. Надежду на сохранение текущего положения дел дает новость о предстоящем ремонте 11-го энергоблока Балтийской электростанции, после чего он продлит свой рабочий ресурс и сможет далее производить электричество, попутно делясь с Нарвой теплоэнергией по сравнительно низкой цене.
Подготовка к ремонту 11-го энергоблока уже идет - заключаются необходимые договоры и закупаются запчасти, а собственно работы планируется начать только в середине сентября. Успеет ли энергоблок вернуться в строй к началу сильных холодов - покажет время.
Особый аспект проблемы с повышением теплотарифов - подорожавшее не только отопление, а и круглогодичное горячее водоснабжение нарвских домов, имеющее ровно те же источники теплоэнергии. Ожидается, что теплоэнергию для подогрева водопроводной воды вне отопительного сезона продолжит поставлять газовая котельная Балтийской электростанции - это будет дорого для потребителей, то есть экономить на душе и мытье посуды вручную горожанам придется еще сильнее.
Осень и начало зимы могут оказаться трудными
Оценивая уходящий отопительный сезон, мэр Нарвы Катри Райк отметила, что последние счета за тепло не сильно выше тех, что были годом ранее, так что все не так страшно, как могло быть. "Один месяц был плохой - за декабрь счета в январе были сумасшедшие и все испугались, но дальше работала Балтийская электростанция и мы жили относительно нормально", - оценила Райк пережитые четыре месяца.
Она подтвердила, что стоимость отопления Нарвы в следующем сезоне будет зависеть от завершения ремонта 11-го энергоблока Балтийской электростанции, ожидаемого к декабрю. До того отопление вполне может быть чрезвычайно дорогим по нарвским меркам.
Будет ли дорогое отопление в Нарве самой главной картой на предстоящих осенью муниципальных выборах в приграничном городе? Катри Райк затруднилась ответить на этот вопрос, напомнив, что острые и злободневные темы сейчас сменяют одна другую: право голоса для граждан РФ и серопаспортников, проблема отделения православной церкви от Москвы и так далее.
- Ни одна политическая сила не является волшебником - никто не сможет со дня изменить цену на отопление. Никто! Просто надо заниматься тем, чтобы найти решение на следующий отопительный сезон и далее до 2028 года, - высказалась Райк, напомнив, что через несколько лет в Нарве должны появиться новые постоянные отопительные решения, для чего скоро будет объявлен соответствующий открытый конкурс.