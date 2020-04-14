Прием в госгимназии Кохтла-Ярве и Йыхви проходит по плану

На вступительные испытания в Кохтла-Ярвеской гимназии зарегистрировались в общем 101 ученик из 15 ида-вируских школ.

- С учетом того обстоятельства, что в здешнем регионе выпускникам основных школ прежде не приходилось беспокоиться о том, как попасть в гимназию, да и опыт и привычка прохождения гимназических испытаний ранней весной отсутствуют, то можно быть довольными количеством зарегистрировавшихся. Мы постарались, конечно, подчеркивать и информировать, что временем поступления к нам теперь является весна, а не июнь-август. Надеемся, что информация достигла цели, - сказал директор Хендрик Агур.

Он хочет изменить ситуацию, когда, так сказать, золотые ида-вируские головы стремятся поступить в тартуские и таллиннские школы или Ныоскую реальную гимназию и даже не рассматривают местные гимназии.

- Мы хотим доказать, что старательным и толковым - место в Кохтла-Ярвеской гимназии. Для этого нужно, конечно, поработать, продемонстрировать что-то, сформировать у людей веру и понимание того, что тут тоже имеются условия и люди, и талантливым не надо сбегать.

Вступительные тесты и собеседования пройдут в Кохтла-Ярвеской гимназии в запланированное время, но в веб-среде: тесты - в "Moodle" во время весенних каникул, а собеседования - в обычной веб-среде для общения на третьей неделе мая.

В Йыхвиской гимназии кандидатов в ученики будут регистрировать до 21 апреля включительно.