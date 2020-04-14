В Кохтла-Ярве рекламщиков освободят от налога, а арендаторов - от арендной платы

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что так как вопрос об освобождении от налогов по наружной рекламе может решить только городское собрание, придется собрать внеочередное заседание.

- Документы готовы, и хотелось бы быстрее решить этот вопрос, так как предприятия действительно испытывают экономические трудности. Мы готовы пойти навстречу - освободить рекламные фирмы от местного налога с середины марта до 1 июля, а дальше будет зависеть от того, как будет развиваться кризисная ситуация.

Вице-мэр Виталий Бородин добавил, что фирм, которые занимаются наружной рекламой в Кохтла-Ярве, немного, самые большие - ТОО "Art Depoo" и "Prisma NET". Рекламщики пополняли городскую казну от 700 до 1000 евро в месяц.