В Кохтла-Ярве рекламщиков освободят от налога, а арендаторов - от арендной платы

Кохтла-Ярвеское горуправление готово пойти навстречу предпринимателям, у которых снизился уровень дохода из-за чрезвычайного положения.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что так как вопрос об освобождении от налогов по наружной рекламе может решить только городское собрание, придется собрать внеочередное заседание.
- Документы готовы, и хотелось бы быстрее решить этот вопрос, так как предприятия действительно испытывают экономические трудности. Мы готовы пойти навстречу - освободить рекламные фирмы от местного налога с середины марта до 1 июля, а дальше будет зависеть от того, как будет развиваться кризисная ситуация.
Вице-мэр Виталий Бородин добавил, что фирм, которые занимаются наружной рекламой в Кохтла-Ярве, немного, самые большие - ТОО "Art Depoo" и "Prisma NET". Рекламщики пополняли городскую казну от 700 до 1000 евро в месяц.
Городские власти также готовы освобождать от арендной платы предприятия торговли и обслуживания, арендующие площади у города или муниципальных предприятий и прекратившие или приостановившие свою деятельность из-за чрезвычайной ситуации. "Здесь каждое ходатайство будет рассматриваться отдельно, а право принять решение об отмене или уменьшении аренды имеет тот, кто сдает площадь", - подчеркнула Людмила Янченко.