У подножия кукрузеского террикона исследуют подземные воды

О плане переноса кукрузеского террикона, правда, уже некоторое время не говорят, однако до сих пор никто прямо не сказал, что от него совсем отказались.

- Этого никто так или иначе не сказал, - согласился советник отдела экотехнологий Министерства окружающей среды Рауль Курриста. - Это сложный объект, и постоянно возникают новые вопросы.

Министерство обещало продолжить исследования, и они проводятся. Было исследование воздуха, результат которого, по словам Курриста, "показал, что вскрытие террикона может иметь отдельное влияние", сейчас в связи с терриконом исследуют подземные воды. Бурильная машина геологической службы прибыла к подножию террикона, чтобы пробурить наблюдательные скважины.

- Цель - узнать, локально ли влияние террикона или оно простирается на более обширную территорию, движется ли загрязнение в сторону Пюхайыги, - сказал Курриста.

Это направление раньше не изучалось; на первых этапах амбициозного плана по переносу ограничились знанием, что рядом с терриконом влияние есть, и дальше смотреть не стали.

- Сведения, полученные в ходе нынешнего исследования, важны и в более общем плане, геологическая служба проанализирует влияние загрязнения террикона на подземные воды, а также даст рекомендации, что следует предпринять, - рассказал Курриста.

Исследование началось еще осенью и продлится до конца этого года. Большая продолжительность важна также для того, чтобы получить более полное представление о поведении загрязнения в разные времена года.