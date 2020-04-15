Минфин готов связаться с нарвскими школами и детсадами напрямую, поскольку власти не проводят тендеры на питание

Минфин с февраля изучает, как в нарвских муниципальных учреждениях поставлен вопрос питания, учитывая что тендеров там не проводят много лет. Госчиновник присылал в Нарвскую горуправу пару запросов, чтобы решить о возбуждении надзорного производства. Например, просил предоставить конкретный план проведения тендеров.

- Мэр Нарвы сообщил в своем последнем ответном письме, что в течение месяца директорам школ и детских садов будут разъяснены вопросы, связанные с организацией тендеров. По прошествии месяца мы при необходимости напрямую свяжемся со школами и детскими садами, чтобы проконсультировать по вопросам организации и проведения тендеров в соответствии с предписанным порядком, - рассказала завотделом гостендеров и госпомощи Минфина Эстелла Пыллу.

"Северное побережье" с апреля 2019 года пишет, что обеспечение нарвских муниципальных школ питанием является де-факто закрытой областью, где заказы поделены между двумя частными коммерческими предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus". Они поставляют школьные обеды (и продуктовые наборы в дни дистанционного обучения) по устаревшим контрактам 2001-2004 годов, тогда как требуемые по закону тендеры не проводились и не проводятся. В одном только 2020 году на питание в восьми нарвских муниципальных школах и гимназиях плюс немного в летних школьных лагерях из бюджета выделяют 1331405 евро.

Аналогично закупаются в Нарве продукты для детсадов и учреждений социальной помощи. Так, в 2020 году на питание в 17 нарвских детсадах горбюджетом предусмотрено 755110 евро.

Нарвские власти уже год готовятся провести первый в данной сфере тендер. Мэр Нарвы Алексей Евграфов высказывал надежду заключить тендерный договор сроком на пять учебных лет с 1 сентября 2020 года, но еще даже не опубликованы условия конкурса.