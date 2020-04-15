Алексей Наумкин: Жизнеспособность образования по интересам надо будет обеспечивать и после чрезвычайного положения

На этой неделе мы разошлем счета за апрель с указанием платы за участие и обучение в йыхвиских школах по интересам и кружках. Йыхвиское волостное управление находит, что жизнеспособность образования и деятельности по интересам надо будет обеспечивать и по окончании чрезвычайного положения, и просит родителей учеников Йыхвиской музыкальной школы и Йыхвиской художественной школы продолжить вносить плату за участие и обучение в полном объеме.

Плату в Йыхвиской спортшколе и Йыхвиском центре культуры и интересов уменьшат на 50 процентов. Почему именно так? Конечно, не потому, что некие лица или организации оказали какое-то мифическое давление на волостное управление. При вынесении решения исходили из желания помочь нашим людям в пределах имеющихся возможностей.

В настоящий момент больше всего учащихся в Йыхвиской спортшколе и кружках Йыхвиского центра культуры и интересов, поэтому предлагаемая льгота будет многим доступна. Тренеры Йыхвиской спортшколы продолжили в пределах своих возможностей руководить учениками в форме дистанционного обучения. В то же время из-за особенностей деятельности осуществлять это достаточно трудно, если сравнивать с другими школами. Дистанционное обучение требует больших усилий также от учителей музыкальной и художественной школ, за что я им очень благодарен.

Возвращаясь к теме учебной платы, я призываю родителей, чтобы они продолжали платить за услугу и при чрезвычайном положении, ведь это поможет обеспечить жизнеспособность услуги и после отмены чрезвычайного положения. Разумеется, каждый имеет право подать возражение и потребовать перерасчета учебной платы. Прошу вас перед совершением такого шага серьезно подумать и взвесить, действительно ли вашей семье эта плата непосильна или дело просто в принципе.

В то же время мы по-прежнему поддерживаем тех, кому трудно, предоставляя льготу малообеспеченным, многодетным, безработным и пр. Поэтому я и прошу тех родителей, для семейного бюджета которых уплата нескольких десятков евро в месяц не является определяющей, подумать о том, что среди нас есть такие семьи, где дети проживают у бабушек-дедушек и единственным доходом, на который может рассчитывать такой ребенок, - это пенсия бабушки и дедушки.

Крайне цинично в такой ситуации ходатайствовать об освобождении от платы в школах по интересам и от учебной платы, зная, что за счет этой платы волость могла бы поддержать именно те семьи, которые в этом месяце действительно нуждаются в этих нескольких десятках евро. Пожалуйста, подумайте об этом, прежде чем сделаете соответствующее обращение.

Таким же образом функционирует в нашем государстве вся социальная система. Да, за счет налогов с людей с более высоким доходом лечат и поддерживают тех членов общества, чей доход этого не позволяет.

Волостное управление пошло навстречу также нашим НКО и спортклубам, занятым в сфере деятельности по интересам, и мы снизим для них плату за аренду. Все назначенные ранее льготы тоже сохраняются.

Или любой ценой заберем эти деньги из бюджета волости и школы по интересам и превратим Йыхви в "депрессивный городок", где молодежи не останется ничего другого, как собираться в торговых центрах?

В СМИ время от времени звучит одна и та же рекомендация, как справиться в нынешней ситуации: уменьшим зарплаты чиновников и отсюда возьмем недостающие деньги. Именно в этом году фонд зарплат Йыхвиского волостного управления был уменьшен на 50000 евро и эти деньги пошли на повышение зарплаты учителям музыкальной и художественной школ. Или "побьем" чиновников просто потому, что это популярно и модно?