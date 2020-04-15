Ср, 15.04.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В музыкальной и художественной школах Йыхви придется внести учебную плату в полном объеме

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Родителям учащихся Йыхвиской музыкальной и Йыхвиской художественной школ придется и за апрель, когда учебная работа происходит только дистанционно, заплатить Йыхвиской волости учебную плату в полном объеме.

В Йыхвиской спортшколе и центре культуры и интересов плату уменьшат на 50 процентов, так как организовать там дистанционное обучение невозможно или нецелесообразно. 

Советник волостного управления по образованию, культуре и социальной сфере Мария Лаанемяэ пояснила, что такое решение приняли, опираясь на рекомендации Министерства образования, а также на точки зрения директоров и попечительских советов волостных учреждений образования по интересам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ