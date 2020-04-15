В музыкальной и художественной школах Йыхви придется внести учебную плату в полном объеме

В Йыхвиской спортшколе и центре культуры и интересов плату уменьшат на 50 процентов, так как организовать там дистанционное обучение невозможно или нецелесообразно.

Советник волостного управления по образованию, культуре и социальной сфере Мария Лаанемяэ пояснила, что такое решение приняли, опираясь на рекомендации Министерства образования, а также на точки зрения директоров и попечительских советов волостных учреждений образования по интересам.