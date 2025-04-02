В нарвской квартире из-за выброшенного окурка загорелась кухня, однако более крупный пожар удалось предотвратить.
В Нарве из-за выброшенного в мусорное ведро окурка в квартире начался пожар
Незадолго до полудня 1 апреля в квартирном доме по улице Йоала в Нарве жильцы почувствовали сильный запах дыма. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир загорелось мусорное ведро и огонь распространился также на шкафчик под мойкой.
Жилье с квартиры сумел сам потушить огонь водой.
Спасатели проверили кухню, а также проветрили комнаты и подъезд. В квартире имелся работающий датчик дыма. При возгорании никто не пострадал.
Пожар мог начаться из-за выброшенного в мусорное ведро окурка, считают спасатели.