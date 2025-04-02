В Нарве из-за выброшенного в мусорное ведро окурка в квартире начался пожар

Незадолго до полудня 1 апреля в квартирном доме по улице Йоала в Нарве жильцы почувствовали сильный запах дыма. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир загорелось мусорное ведро и огонь распространился также на шкафчик под мойкой.