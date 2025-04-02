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В Нарве из-за выброшенного в мусорное ведро окурка в квартире начался пожар

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Окурки. Иллюстративное фото.
Окурки. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В нарвской квартире из-за выброшенного окурка загорелась кухня, однако более крупный пожар удалось предотвратить.

Незадолго до полудня 1 апреля в квартирном доме по улице Йоала в Нарве жильцы почувствовали сильный запах дыма. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир загорелось мусорное ведро и огонь распространился также на шкафчик под мойкой.

Жилье с квартиры сумел сам потушить огонь водой.

Спасатели проверили кухню, а также проветрили комнаты и подъезд. В квартире имелся работающий датчик дыма. При возгорании никто не пострадал.

Пожар мог начаться из-за выброшенного в мусорное ведро окурка, считают спасатели.

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