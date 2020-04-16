На автобусных линиях добавят автобусы, чтобы разгрузить пассажиропоток

ДОСТУПНО ДЛЯ

Пособие предназначено в первую очередь для увеличения в период чрезвычайного положения количества автобусов на нарвских и кохтла-ярвеских городских линиях, а также на уездных линиях; увеличат число автобусов в те часы отправления, когда они постоянно переполнены. Поддержат также, увеличив число автобусов для целевых линейных перевозок работников, тех предпринимателей региона, которые оказывают жизненно важные и важные в условиях чрезвычайного положения услуги, а также доставляют товары первой необходимости. Цель - добиться, чтобы заполняемость автобусов не превышала 50 процентов.