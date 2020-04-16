Чт, 16.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

На автобусных линиях добавят автобусы, чтобы разгрузить пассажиропоток

Хейки Лутс похвалил обслуживающее львиную долю уездных линий АО "Sebe", которое быстро отреагировало на предложения об изменениях и сразу нашло дополнительные автобусы и водителей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Решением правительственной комиссии по чрезвычайному положению из правительственного резерва выделено 270000 евро, чтобы поддержать линейные автобусные перевозки в Ида-Вируском уезде и выборочно - те предприятия, которые перевозят на автобусах своих работников.

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Пособие предназначено в первую очередь для увеличения в период чрезвычайного положения количества автобусов на нарвских и кохтла-ярвеских городских линиях, а также на уездных линиях; увеличат число автобусов в те часы отправления, когда они постоянно переполнены. Поддержат также, увеличив число автобусов для целевых линейных перевозок работников, тех предпринимателей региона, которые оказывают жизненно важные и важные в условиях чрезвычайного положения услуги, а также доставляют товары первой необходимости. Цель - добиться, чтобы заполняемость автобусов не превышала 50 процентов.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, дополнительные автобусы помогут рассеять пассажиропоток по разным автобусам на популярных маршрутах, что должно уменьшить угрозу распространения вируса. 

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