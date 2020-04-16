ОДИН ВОПРОС: Как чрезвычайное положение повлияло на создание новых предприятий в ида-вируских промпарках?

Член правления ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" ТЕЭТ КУУСМИК:

- В промежутке примерно на две недели образовалась такая дыра, когда почти ничего не двигалось и невозможно было понять, что будет дальше. По состоянию на сегодня, 15 апреля, несколько предприятий, у которых имелся план начать строительство в этом году, подтвердили все-таки, что они это сделают.

Часть предприятий, с которыми мы подготовили договоры, отложили свои планы до прояснения ситуации. В то же время, никто из них не сказал, что они отказываются от своих проектов.

В то же время некоторые предприниматели, наметившие крупные как по объему финансов, так и в смысле квадратных метров инвестиционные проекты, даже ускорили свою деятельность. Вероятно, предприниматели верят, что в скором времени можно будет заключить лучшие соглашения о строительстве.