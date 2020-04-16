ПЕРЕДОВИЦА: Йыхвиская школа перед дилеммой

В связи со строительством нового здания Йыхвиской основной школы коллектив учреждения должен был выехать из существующего здания еще прошлым летом, но поскольку первая попытка устроить архитектурный конкурс провалилась и подготовка последовавшего за ним тендера на проектирование тоже потребовала больше времени, чем предполагалось, то к началу текущего учебного года все осталось по-прежнему.
Йыхвиское волостное управление все это время твердо знало, что временная площадь для учащихся Йыхвиской основной школы имеется: неиспользуемый корпус "А" центра профобразования, который послужил пристанищем также для коллектива русской основной школы во время реновации здания последней. Осенью 2018 года русская основная школа переехала в свои новые помещения, и у ждавшей строительства нового здания Йыхвиской основной школы не было причины для беспокойства, ведь после русской основной школы в корпусе остались приспособленные для учебной работы помещения. Однако планы застопорились и каменное здание захватили опасные для здоровья плесневые грибы.
Теперь волости необходимо быстро найти альтернативные решения, но становится все яснее, что хорошего выхода из ситуации нет. В Йыхви просто нет такого здания, которое вместило бы почти 600 человек и к тому же подошло бы для учебной работы. Можно, конечно, рассмотреть вариант проведения обработки в захваченном плесенью здании, однако целесообразность и эффективность этой работы сомнительны.
Таким образом, велика вероятность, что Йыхвиской основной школе в итоге неизбежно придется разделить свою учебную работу между несколькими зданиями, в худшем случае может зайти речь об учебе в две смены, что, в свою очередь, усложнит организацию образования по интересам в волости. Ситуацию омрачает обстоятельство, что такая временная учебная работа в самом худшем случае продлится два учебных года, до весны 2022 года.