ПЕРЕДОВИЦА: Йыхвиская школа перед дилеммой

Йыхвиское волостное управление все это время твердо знало, что временная площадь для учащихся Йыхвиской основной школы имеется: неиспользуемый корпус "А" центра профобразования, который послужил пристанищем также для коллектива русской основной школы во время реновации здания последней. Осенью 2018 года русская основная школа переехала в свои новые помещения, и у ждавшей строительства нового здания Йыхвиской основной школы не было причины для беспокойства, ведь после русской основной школы в корпусе остались приспособленные для учебной работы помещения. Однако планы застопорились и каменное здание захватили опасные для здоровья плесневые грибы.

Теперь волости необходимо быстро найти альтернативные решения, но становится все яснее, что хорошего выхода из ситуации нет. В Йыхви просто нет такого здания, которое вместило бы почти 600 человек и к тому же подошло бы для учебной работы. Можно, конечно, рассмотреть вариант проведения обработки в захваченном плесенью здании, однако целесообразность и эффективность этой работы сомнительны.