Плесневые грибы повредили временное пристанище Йыхвиской основной школы

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В имеющем отдельный вход учебном корпусе "А" центра профобразования учились также ученики русской основной школы во время реновации школьного здания в 2018 году. Вся площадь коллективу русской основной школы не потребовалась, и часть здания была законсервирована. О наличии там проблемы с плесенью было известно уже тогда.