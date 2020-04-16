Плесневые грибы повредили временное пристанище Йыхвиской основной школы

Йыхвиская основная школа ждет строительства нового здания, но испытывает затруднения с поиском временной площади. Вариант старого учебного корпуса Ида-Вирумааского центра профобразования отпал, так как, согласно экспертизе, его заполонили плесень и домовой гриб. Волость ищет альтернативы, но хороших вариантов сейчас не видно.
В имеющем отдельный вход учебном корпусе "А" центра профобразования учились также ученики русской основной школы во время реновации школьного здания в 2018 году. Вся площадь коллективу русской основной школы не потребовалась, и часть здания была законсервирована. О наличии там проблемы с плесенью было известно уже тогда.