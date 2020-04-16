Кууло Кутсар: Носить маску или не носить?

Вдобавок к прочим мерам профилактики заражения одна из возможностей - использование защитной маски как для предотвращения попадания вируса из воздуха в дыхательные пути, так и для того, чтобы воспрепятствовать выделению аэрозоля из дыхательных путей больного человека в окружающий воздух и заражению находящихся поблизости людей.

Маска не должна вызывать ложное чувство безопасности

Мы говорим только об общераспространенных медицинских, то есть хирургических, масках.

Мы живем в условиях эпидемии, вызванной новым коронавирусом, когда существует опасность заражения, и людям дана звучащая как лозунг рекомендация: носите маску!

К сожалению, как обладателям масок, так и тем, у кого у них нет, зачастую неясно, когда и как носить маску и нужно ли вообще это делать.

При использовании масок для предотвращения заражения на уровне общины, то есть повседневной деятельности и общения, весь мир руководствуется рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рекомендации ВОЗ гласят, что ношение медицинских (хирургических) масок - лишь одна из мер защиты от инфекций дыхательных путей, то есть респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Тем не менее одного ношения маски недостаточно - это нужно делать в сочетании с мытьем или дезинфицированием рук и другими профилактическими мерами. ВОЗ также четко говорит, что ношение маски в тех случаях, когда это не показано, то есть этого не нужно делать, может вызвать у человека ложное чувство безопасности.

Неправильное использование и ношение масок уменьшает их защитную эффективность. Исследований защитной эффективности медицинских масок проведено мало, однако данные Канады времен предыдущей эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) показывают, что защитная эффективность масок при условии их правильного использования достигала 85%.

В качестве пояснения: защитная эффективность респираторов составляет 95-99%. Но все же ни одна маска или респиратор не обеспечивают полную инфекционную безопасность.

Где и когда носить маску?

Первоочередное требование в текущей ситуации - находиться, то есть изолироваться, дома. Если человеку все же приходится бывать в многолюдных местах, при этом предупреждения об опасности заражения не давалось и люди держат минимум двухметровую дистанцию, то маску носить не нужно. Под многолюдным местом во время эпидемии респираторной вирусной инфекции в разных странах подразумевается разное количество людей: от двух, трех, пяти до десяти и более человек, находящихся вместе.

Если вирус-положительное лицо или лицо, подозревающее у себя наличие заболевания, по какой-то причине находится в магазине или многолюдном месте, оно должно носить маску. Аналогичное требование действует также во время нахождения людей в рабочем помещении и общественном транспорте. Работники, которые в силу должностных обязанностей находятся в одном помещении с клиентами - например, работники по обслуживанию клиентов в продуктовом магазине или аптеке, - должны носить маску.