Кууло Кутсар: Носить маску или не носить?

В помещении новый коронавирус распространяется посредством выделяемых из дыхательных путей аэрозольных капель на расстояние до десяти метров и сохраняется в воздухе помещения до трех часов.
Вдобавок к прочим мерам профилактики заражения одна из возможностей - использование защитной маски как для предотвращения попадания вируса из воздуха в дыхательные пути, так и для того, чтобы воспрепятствовать выделению аэрозоля из дыхательных путей больного человека в окружающий воздух и заражению находящихся поблизости людей.
Маска не должна вызывать ложное чувство безопасности
Мы говорим только об общераспространенных медицинских, то есть хирургических, масках.
Мы живем в условиях эпидемии, вызванной новым коронавирусом, когда существует опасность заражения, и людям дана звучащая как лозунг рекомендация: носите маску!
К сожалению, как обладателям масок, так и тем, у кого у них нет, зачастую неясно, когда и как носить маску и нужно ли вообще это делать.
При использовании масок для предотвращения заражения на уровне общины, то есть повседневной деятельности и общения, весь мир руководствуется рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рекомендации ВОЗ гласят, что ношение медицинских (хирургических) масок - лишь одна из мер защиты от инфекций дыхательных путей, то есть респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.
Тем не менее одного ношения маски недостаточно - это нужно делать в сочетании с мытьем или дезинфицированием рук и другими профилактическими мерами. ВОЗ также четко говорит, что ношение маски в тех случаях, когда это не показано, то есть этого не нужно делать, может вызвать у человека ложное чувство безопасности.
Неправильное использование и ношение масок уменьшает их защитную эффективность. Исследований защитной эффективности медицинских масок проведено мало, однако данные Канады времен предыдущей эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) показывают, что защитная эффективность масок при условии их правильного использования достигала 85%.
В качестве пояснения: защитная эффективность респираторов составляет 95-99%. Но все же ни одна маска или респиратор не обеспечивают полную инфекционную безопасность.
Где и когда носить маску?
Первоочередное требование в текущей ситуации - находиться, то есть изолироваться, дома. Если человеку все же приходится бывать в многолюдных местах, при этом предупреждения об опасности заражения не давалось и люди держат минимум двухметровую дистанцию, то маску носить не нужно. Под многолюдным местом во время эпидемии респираторной вирусной инфекции в разных странах подразумевается разное количество людей: от двух, трех, пяти до десяти и более человек, находящихся вместе.
Если вирус-положительное лицо или лицо, подозревающее у себя наличие заболевания, по какой-то причине находится в магазине или многолюдном месте, оно должно носить маску. Аналогичное требование действует также во время нахождения людей в рабочем помещении и общественном транспорте. Работники, которые в силу должностных обязанностей находятся в одном помещении с клиентами - например, работники по обслуживанию клиентов в продуктовом магазине или аптеке, - должны носить маску.
А покупатели или клиенты? Им не нужно надевать маску, если все работники по обслуживанию клиентов в зале носят маску, а остальные покупатели настолько ответственны, что при наличии легких симптомов не ходят за покупками или хотя бы носят маску, и в торговом зале хорошая вентиляция.
Поскольку наша община еще не достигла такого уровня сознательности и добросовестности, то сомневающимся здоровым людям, отправляющимся за покупками, можно посоветовать надевать маску. Вдобавок следует посоветовать носить маску здоровому, но кашляющему или чихающему человеку, чтобы ослабить подозрения и напряженность других людей. Также при ношении маски целесообразно сохранять безопасную дистанцию в два метра с окружающими.
Большая часть заболевших коронавирусом в легкой форме отправляется на домашнее лечение. Поэтому важно знать, как следует носить маску членам семьи или сиделкам в случае нахождения и изоляции дома инфицированного лица. Больной человек или человек с подозрением на заболевание, который изолирован в отдельной комнате, должен быть в маске, когда к нему заходит член семьи или сиделка. Если больной не носит маску, в ней должен быть заходящий в комнату член семьи. Постоянно находящемуся в одиночестве в отдельной комнате больному, который редко общается с членами семьи, носить маску не нужно.
Если у человека, которому поставлен диагноз "коронавирус" или который подозревает, что заразился, возникает настоятельная необходимость пойти к семейному врачу или в отделение неотложной помощи, он должен надевать маску при входе в центр здоровья и приемную.
Во время пребывания на свежем воздухе человеку, который держит как минимум двухметровую дистанцию с окружающими и избегает скоплений людей, не нужно носить маску.
Людям, которые входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией (в первую очередь люди в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, а также беременные), необходимо особенно тщательно следовать вышеприведенным рекомендациям по использованию маски и стараться максимально воздерживаться от контакта с людьми, находящимися на домашнем лечении, с людьми с подозрением на заболевание, избегать многолюдных мест и поездок в общественном транспорте. Лучше всего, если им не придется ходить даже в продуктовый магазин или аптеку. Если это все же необходимо, эти места следует посещать в первые часы после открытия или перед закрытием, когда людей мало, и желательно носить защитную маску.
Люди, которые подозревают, что могут быть заражены (контактировали с больным или с человеком с подозрением на заболевание, в течение последних 14 дней находились в стране, где распространяется коронавирусная инфекция), должны носить маску.
В случае если требования по карантину будут значительно смягчены, ношение маски рекомендуется продолжить, так как возможности контакта между людьми, в первую очередь в помещениях, увеличатся.
Как следует пользоваться маской?
- Вымойте или продезинфицируйте руки перед тем, как взять маску и надеть ее.
- Расправьте маску в соответствии с формой своего лица, тщательно закройте маской рот и нос и как следует ее закрепите - маска должна плотно прилегать к лицу.
- Не трогайте и не поправляйте маску во время использования.
- Если маска стала влажной в области носа и рта, намокла или на нее попало масло, маску нужно снять и заменить на новую и чистую.
- Снимая маску, держите ее за резинки сзади и избегайте прикасаться к передней части.
- * Выбросьте использованную маску в закрывающийся мусорный контейнер или положите в пластиковый пакет и плотно его закройте.
- * После этого вымойте или продезинфицируйте руки.
- * Медицинская, то есть хирургическая, маска используется только один раз, ее повторное использование не гарантирует безопасности и может привести к заражению.