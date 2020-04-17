Процессу переименования в Нарве улиц коммунаров дали задний ход

Нарвская горуправа в декабре 2018 года направила в горсобрание проект решения о переименовании улиц красных коммунаров: улицу Альберта-Аугуста Тиймана - в улицу Солдина, улицу Антса Даумана - в улицу Кивилинна. Заодно, чтобы избежать в дальнейшем путаницы, переименовать Солдино теэ в Суур-Солдина теэ.

По прошествии года с лишним, когда проект должны были обсудить в комиссиях и что-то решить, мэр Нарвы Алексей Евграфов 6 апреля отозвал его.

Евграфов прокомментировал это для "Северного побережья" тем, что уволился директор департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. Увольнение состоялось в январе.

- Иван должен был докладывать этот вопрос на заседании городского собрания. Новый директор департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно должна будет ознакомиться с проектом, который был подготовлен до нее, сформировать свою точку зрения и выйти на горуправу с проектом заново, - сказал Евграфов.

Канцелярия президента ЭР в апреле 2018 года обращалась к нарвским властям насчет улиц Тиймана и Даумана. Поводом было обращение к президенту Керсти Кальюлайд от старой нарвитянки Вирве Кальюсте-Тоотси, живущей после войны в Таллинне и возмущенной многолетним бездействием нарвских властей, которые сохраняют на карте города имена двух коммунаров. "Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается?" - жаловалась дама президенту.

Директор президентской канцелярии Тийт Рийсала сопроводил пересылку послания от старой нарвитянки определением, что это "оправданно возмущенное обращение".

Тогда Нарвская горуправа подготовила один проект о переименовании этих улиц, который вскоре сама же отозвала, а потом и второй, находившийся в производстве поныне.

В качестве правового обоснования проекта Нарвская горуправа ссылалась на Закон о местных наименованиях, утверждающий, что "наименование места не может быть несовместимым с эстонскими историей и культурой".

Переименование улиц поддержала в октябре 2018 года комиссия горуправы по наименованиям.

Впервые в 2002 году "Северное побережье" обратило внимание на странную живучесть в Нарве двух имен коммунаров-душегубов. Движение противников такой топонимики тогда воспрянуло было духом, однако депутаты Нарвского горсобрания за минувшие годы так и не решились потревожить историческую память избирателей. Еще в 2003 году члены совета по географическим названиям при МВД советовали Нарве переименовать улицы, носящие имена двух большевиков, занимавшихся террором в период 1918-1919 годов.