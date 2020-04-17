Процессу переименования в Нарве улиц коммунаров дали задний ход

Проект переименования улиц Тиймана и Даумана, инициированный бывшей нарвитянкой и поддержавшей ее президентской канцелярией два года назад, пошел уже по третьему кругу.
Нарвская горуправа в декабре 2018 года направила в горсобрание проект решения о переименовании улиц красных коммунаров: улицу Альберта-Аугуста Тиймана - в улицу Солдина, улицу Антса Даумана - в улицу Кивилинна. Заодно, чтобы избежать в дальнейшем путаницы, переименовать Солдино теэ в Суур-Солдина теэ.
По прошествии года с лишним, когда проект должны были обсудить в комиссиях и что-то решить, мэр Нарвы Алексей Евграфов 6 апреля отозвал его.
Евграфов прокомментировал это для "Северного побережья" тем, что уволился директор департамента архитектуры и городского планирования Иван Сергеев. Увольнение состоялось в январе.
- Иван должен был докладывать этот вопрос на заседании городского собрания. Новый директор департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно должна будет ознакомиться с проектом, который был подготовлен до нее, сформировать свою точку зрения и выйти на горуправу с проектом заново, - сказал Евграфов.
Канцелярия президента ЭР в апреле 2018 года обращалась к нарвским властям насчет улиц Тиймана и Даумана. Поводом было обращение к президенту Керсти Кальюлайд от старой нарвитянки Вирве Кальюсте-Тоотси, живущей после войны в Таллинне и возмущенной многолетним бездействием нарвских властей, которые сохраняют на карте города имена двух коммунаров. "Как такое возможно, что с 2003 года этот вопрос обсуждается, но для его решения ничего не делается?" - жаловалась дама президенту.
Директор президентской канцелярии Тийт Рийсала сопроводил пересылку послания от старой нарвитянки определением, что это "оправданно возмущенное обращение".
Тогда Нарвская горуправа подготовила один проект о переименовании этих улиц, который вскоре сама же отозвала, а потом и второй, находившийся в производстве поныне.
В качестве правового обоснования проекта Нарвская горуправа ссылалась на Закон о местных наименованиях, утверждающий, что "наименование места не может быть несовместимым с эстонскими историей и культурой".
Переименование улиц поддержала в октябре 2018 года комиссия горуправы по наименованиям.
Впервые в 2002 году "Северное побережье" обратило внимание на странную живучесть в Нарве двух имен коммунаров-душегубов. Движение противников такой топонимики тогда воспрянуло было духом, однако депутаты Нарвского горсобрания за минувшие годы так и не решились потревожить историческую память избирателей. Еще в 2003 году члены совета по географическим названиям при МВД советовали Нарве переименовать улицы, носящие имена двух большевиков, занимавшихся террором в период 1918-1919 годов.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
- Альберт-Аугуст Тийман родился 13 января 1889 года в Нарве. Член компартии с 1908 года. Участвовал в забастовочном движении в Петербурге, Нарве и Таллинне, не раз сидел в тюрьме. В 1917 году участвовал в Февральской революции в Петрограде, стал председателем партийного комитета. Во время октябрьского переворота являлся одним из руководителей Нарвского военно-революционного комитета. В 1918-1919 годах был председателем Ямбургского (нынче Кингисепп) уездного комитета Российской коммунистической партии большевиков и председателем исполкома уездного совета, председателем исполкома Нарвского и Тартуского советов. После того как сбежал в Россию, был руководящим хозяйственным работником в Петербурге и Москве. В 1940 году был арестован во время сталинских репрессий, умер в 1942 году. Реабилитирован властями в 1956 году и партией - в 1961 году. В 1974 году исполком Нарвского городского совета депутатов трудящихся решил переименовать нарвскую улицу Солдино на улицу имени Альберта Тиймана - «в целях увековечивания имени выдающегося борца-революционера».
- Антс Дауман (Ансис Дауманис, партийный псевдоним - Пуйка) родился 26 ноября 1885 года в Рижском уезде в семье крестьянина. Учился в Псковском землемерном училище. В 1904 году вступил в партию, в 1905 году участвовал в первомайской демонстрации в Пскове и стачке рабочих в Риге. В 1911-1914 годах работал землемером в Латвии, пока не был призван в царскую армию. Служил в Нарве. C августа 1917 года - первый большевистский голова Нарвы, во время октябрьского переворота был председателем Нарвского военно-революционного комитета, с декабря 1917 года - председатель Нарвского городского совета, с февраля 1918 года - организатор Нарвского полка Красной гвардии, затем ставшего ядром целой дивизии, воевавшей в Освободительной войне с эстонской армией. После того как красных выбили из Эстонии, стал членом реввоенсовета Латвии. Погиб в бою под Брестом в 1920 году. В 1983 году исполком Нарвского горсовета решил присвоить имя Даумана новой улице между двумя новыми микрорайонами города - опять же «с целью увековечивания имени выдающегося борца-революционера».