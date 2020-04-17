В реке Нарве пометили рыбу

Первую метку получил язь весом 1074 грамма, которому примерно десять лет. Насколько известно, крупнейшая особь, пойманная в Эстонии, весила чуть больше трех килограммов.

Работы продолжатся в апреле-мае, когда в реке Нарве пометят в общей сложности около тысячи рыб. Это один из методов, позволяющих отслеживать перемещение рыб и оценить состояние реки и фауны рыб.

В случае поимки меченой рыбы Агентство окружающей среды просит зарегистрировать время и место поимки, вид рыбы, длину и вес, после чего отпустить ее. Желательно сфотографировать рыбу и метку. Если отпустить рыбу живой невозможно, то метки просят вернуть по адресу рыбоводческой фермы Центра управления гослесами, партнера проекта, в Пылула (www.rmk.ee/polula).