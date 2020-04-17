В реке Нарве пометили рыбу

На этой неделе в рамках проекта "LIFE IP CleanEST" в реке Нарве были помечены первые рыбы.
Первую метку получил язь весом 1074 грамма, которому примерно десять лет. Насколько известно, крупнейшая особь, пойманная в Эстонии, весила чуть больше трех килограммов.
Работы продолжатся в апреле-мае, когда в реке Нарве пометят в общей сложности около тысячи рыб. Это один из методов, позволяющих отслеживать перемещение рыб и оценить состояние реки и фауны рыб.
В случае поимки меченой рыбы Агентство окружающей среды просит зарегистрировать время и место поимки, вид рыбы, длину и вес, после чего отпустить ее. Желательно сфотографировать рыбу и метку. Если отпустить рыбу живой невозможно, то метки просят вернуть по адресу рыбоводческой фермы Центра управления гослесами, партнера проекта, в Пылула (www.rmk.ee/polula).
Основная задача проекта "LIFE IP CleanEST" - улучшить состояние водоемов северо-восточной Эстонии; деятельность охватывает реки северного побережья от реки Лообу до реки Нарвы и в северной части Чудского озера от реки Алайыги до Нарвского водохранилища. Удалят остаточное загрязнение сланцевой промышленности и очистят водоемы; не менее важно улучшить положение речной биоты, устранив созданные человеком барьеры для миграции.