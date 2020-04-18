Быть новому заводу "Enefit 280" или не быть

В этой ситуации правительство Эстонии приняло решение увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, что является необходимым условием начала строительства завода масел "Enefit 280".

Решение правительства вызвало бурную реакцию противников данной инвестиции в сланцевый сектор экономики страны. Главный вопрос при этом - целесообразна ли такая дорогостоящая инвестиция в кризисное время и как соотносится строительство завода с климатическими целями ЕС?

Согласен, что стоимость нового завода в 286 миллионов евро - это большая сумма. Но выигрывает, скорее всего, тот, кто начинает строительство завода в период спада экономики, когда цены на строительство тоже более низкие, а заканчивает строительство, когда цены опять возрастут. Именно сейчас необходимо начать строительство. Поддержка же государства - это и сигнал банкам. Банкам нужны гарантии возврата кредита, и если государство дает такие гарантии, то банки без особого риска для себя, как правило, финансируют такие проекты.

Здесь надо учесть следующее обстоятельство. Строительство нового завода создаст необходимые условия для строительства завода по предварительному рафинированию, так как точкой безубыточности этого завода является объем сланцевой смолы в качестве сырья не менее 1 миллиона тонн. Пуск нового завода в 2024 году позволит увеличить производство жидкого топлива на 268 тысяч тонн, и суммарное производство сырья для завода по рафинированию превысит 1 миллион тонн в год. Для процесса гидрирования нужен водород, который экономически выгоднее получать из природного газа. А если учесть, что побочным продуктом при производстве водорода является технический углерод (сажа), который является сырьем для шинной промышленности, то технический углерод может стать экспортным продуктом, например, для производства автомобильных шин "Nokian" в Финляндии.

Следует согласиться, что существуют определенные риски данной инвестиции - это цена сланцевого масла и требования по охране окружающей среды. Серьезные нефтяные эксперты в долгосрочном прогнозе указывают на среднюю цену нефти марки "Brent" 45-50 долларов за баррель. Нефтяная отрасль требует ежегодного инвестирования в освоение новых нефтяных месторождений, а это большие затраты, и низкий уровень цен на нефть не может продолжаться очень долго.

Так, средняя цена нефти марки "Brent" в 2019 году составила 63,29 долларов за баррель. Так что граница окупаемости нового завода в 45 долларов за баррель выбрана достаточно реально.

Если говорить о квотах на CO2, то стоит напомнить, что до 2030 года они для производства масла - с нулевой стоимостью.

Кроме этого очень важно то, что технология "Enefit 280" позволяет перерабатывать старые автомобильные шины и пластиковые отходы.