Сб, 18.04.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Заключенный Вируской тюрьмы получил от государства компенсацию за отсидку в карцере

Хотя суд признал, что заключенный сознательно своими действиями давал повод для назначения ему наказаний, они, однако, были слишком суровы и унижали человеческое достоинство заключенного. На снимке - карцер Вируской тюрьмы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Проведший в карцере за повторные дисциплинарные нарушения внушительный срок заключенный Вируской тюрьмы получил от государства приличную компенсацию, так как суд счел, что тюрьма унизила его человеческое достоинство.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В суд заключенный обратился после годичной отсидки в карцере, куда попал из-за того, что отказывался выполнять назначенную ему в тюрьме работу. Заключенный, сославшись на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, потребовал от государства за чрезмерно длительное пребывание в карцере компенсацию в размере 20000 евро.

Для возмещения - установление противоправности 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ