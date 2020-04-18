Заключенный Вируской тюрьмы получил от государства компенсацию за отсидку в карцере

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В суд заключенный обратился после годичной отсидки в карцере, куда попал из-за того, что отказывался выполнять назначенную ему в тюрьме работу. Заключенный, сославшись на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, потребовал от государства за чрезмерно длительное пребывание в карцере компенсацию в размере 20000 евро.