Коронавирус прибавил хлопот соцработникам

По словам директора центра социальной опеки Арне Берендсена, в список обслуживаемых за последний месяц добавилось 30 человек, которым сотрудники центра доставляют продукты питания и лекарства.

- Почти каждый день кто-то звонит и просит помочь, - рассказывает собеседник. - Как правило, это пожилые и одинокие люди, которым больше не к кому обратиться - родные, может быть, и есть, но не могут приехать. В обычной жизни они справляются сами, но сейчас боятся выходить в магазин - тревожная информация, которая льется, как говорится, чуть ли не из каждого утюга, пугает и заставляет осторожничать. Таким образом, на сегодняшний день у нас на обслуживании 130 человек, с которыми работают 13 патронажных сестер. Опекаемых у них стало за последний месяц больше почти на треть, но пока справляемся своими силами.

Собеседник добавил, что дополнительная работа обслуживающего персонала, безусловно, отразится на их зарплате - все получат компенсацию.

Руководитель патронажной службы Анне Вызу добавила, что по большому счету в работе значительных изменений нет, кроме того, что у каждой сотрудницы добавилось по пять-семь человек на обслуживании, и того, что теперь всем приходится постоянно носить резиновые перчатки и маски, что не очень удобно, но очень нужно.

- Все соблюдают требования по использованию средств самозащиты, которыми все наши работники обеспечены полностью, - подчеркивает собеседница. - Нагрузка увеличилась, но каждый работник предупрежден о том, что если ему станет тяжело, он сообщит и мы обязательно решим проблему. В этом могут помочь, например, волонтеры Красного Креста - у нас есть с ними договоренность. Пока все спокойно - люди справляются собственными силами, жалоб на большую нагрузку или что-то другое в изменившихся условиях труда не поступало.

Спецтранспорта не было и нет

Обеспечивает ли центр социальной опеки своих работников спецтранспортом? На этот вопрос Арне Берендсен ответил, что, как и прежде, патронажные работники передвигаются на общественном транспорте - им выдаются проездные карты. В условиях распространения коронавируса рекомендуют защищаться - надевать маски и перчатки.

- Некоторым приходится ездить в разные части города на городских автобусах, но большинство все-таки ходят пешком, потому что нагрузку стараемся распределять так, чтобы опекаемые находились поближе к месту жительства нашего работника. Торговые точки для выполнения заказов они стараются выбирать поближе. Кто-то использует собственные машины, дальние поездки, например, в Ору, центр компенсирует. Но пока еще никто не жаловался на неудобства.

"Люблю своих старушек и берегу их"

Мария Платонова - одна из самых молодых работниц соццентра, хотя работает здесь уже 12 лет. Она утверждает, что искренне любит свою работу.