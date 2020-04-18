Коронавирус прибавил хлопот соцработникам

Работники Кохтла-Ярвеского центра социальной опеки находятся на передовой чрезвычайного положения, ведь их ежедневную работу невозможно выполнять удаленно. Женщинам постоянно приходится ходить по магазинам и аптекам, ездить на общественном транспорте. Как изменились их заботы в период пандемии и как проходят рабочие дни - об этом "Северному побережью" рассказали руководители центра и сами сотрудники службы.
По словам директора центра социальной опеки Арне Берендсена, в список обслуживаемых за последний месяц добавилось 30 человек, которым сотрудники центра доставляют продукты питания и лекарства.
- Почти каждый день кто-то звонит и просит помочь, - рассказывает собеседник. - Как правило, это пожилые и одинокие люди, которым больше не к кому обратиться - родные, может быть, и есть, но не могут приехать. В обычной жизни они справляются сами, но сейчас боятся выходить в магазин - тревожная информация, которая льется, как говорится, чуть ли не из каждого утюга, пугает и заставляет осторожничать. Таким образом, на сегодняшний день у нас на обслуживании 130 человек, с которыми работают 13 патронажных сестер. Опекаемых у них стало за последний месяц больше почти на треть, но пока справляемся своими силами.
Собеседник добавил, что дополнительная работа обслуживающего персонала, безусловно, отразится на их зарплате - все получат компенсацию.
Руководитель патронажной службы Анне Вызу добавила, что по большому счету в работе значительных изменений нет, кроме того, что у каждой сотрудницы добавилось по пять-семь человек на обслуживании, и того, что теперь всем приходится постоянно носить резиновые перчатки и маски, что не очень удобно, но очень нужно.
- Все соблюдают требования по использованию средств самозащиты, которыми все наши работники обеспечены полностью, - подчеркивает собеседница. - Нагрузка увеличилась, но каждый работник предупрежден о том, что если ему станет тяжело, он сообщит и мы обязательно решим проблему. В этом могут помочь, например, волонтеры Красного Креста - у нас есть с ними договоренность. Пока все спокойно - люди справляются собственными силами, жалоб на большую нагрузку или что-то другое в изменившихся условиях труда не поступало.
Спецтранспорта не было и нет
Обеспечивает ли центр социальной опеки своих работников спецтранспортом? На этот вопрос Арне Берендсен ответил, что, как и прежде, патронажные работники передвигаются на общественном транспорте - им выдаются проездные карты. В условиях распространения коронавируса рекомендуют защищаться - надевать маски и перчатки.
- Некоторым приходится ездить в разные части города на городских автобусах, но большинство все-таки ходят пешком, потому что нагрузку стараемся распределять так, чтобы опекаемые находились поближе к месту жительства нашего работника. Торговые точки для выполнения заказов они стараются выбирать поближе. Кто-то использует собственные машины, дальние поездки, например, в Ору, центр компенсирует. Но пока еще никто не жаловался на неудобства.
"Люблю своих старушек и берегу их"
Мария Платонова - одна из самых молодых работниц соццентра, хотя работает здесь уже 12 лет. Она утверждает, что искренне любит свою работу.
- Мне всегда было легко находить общий язык с детьми и стариками, так что могу сказать, что эта работа - любимая, - поделилась она. - Под моей опекой было десять бабушек и дедушек от 79 до 90 лет, проживающих в Ярвеской части, Ийдла и Старом Ахтме. Теперь добавилось еще шесть. По договору должна посещать их два раза в неделю, но теперь случается и чаще, если просят. Люблю своих старушек и берегу их, так что если им что-то очень надо, то по возможности приду и в "неурочный час": не только в магазин и аптеку схожу, но и плату за коммунальные услуги заплачу, главное, чтобы они сами не выходили - не подвергали себя опасности подхватить коварный вирус.
АРНЕ БЕРЕНДСЕН:
Опекаемых больше, но пока справляемся.
Рабочий день у Марии с девяти до 16.00, территориальный разброс большой, однако она успевает за это время выполнить все просьбы подопечных. Так как теперь их стало больше, бывает, и задерживается.
- Это ничего, главное, чтобы они не переживали, - рассуждает она. - Списки заказов на продукты длинные, сумки нелегкие. К счастью, недавно мне супруг машину подарил - легче стало и успеваю больше.
Мария говорит, что до чрезвычайного положения она помогала некоторым подопечным с уборкой и другими домашними делами, но теперь договорились, что этого не будет делать, старается даже не заходить в квартиру. "Встречаемся на пороге, передаю заказ и деньги, записываю следующий, иногда вообще звоню и оставляю за дверью, как советуют. В магазине маску не ношу, но приходя к своим старичкам - надеваю всегда. На всякий случай".
Через месяц исполнится тридцать лет работы Татьяны Сливки в социальном центре. Говорит, что тоже очень любит свою работу, прежде всего потому, что она приносит ежедневное ощущение нужности, да и всегда приятно помогать. Но последний месяц стало тяжелее физически - нагрузки возросли.
- К постоянным клиентам добавилось еще четверо, периодически просят выполнить также единичные заявки людей, которые по каким-то причинам не могут сходить в магазин или аптеку, - рассказывает она. - В основном все мои подопечные из Ярвеской части города, только одна бабушка в Пуру. Хожу, как правило, пешком. Коронавирус заставил ограничить общение - стараемся свести к минимуму. Иногда заказы передаю через окно. Подопечные предостерегаются - перед нашим визитом многие тоже надевают маски. По просьбе некоторых даже прихожу реже - один раз в неделю. Зато сумки приходится носить более тяжелые - списки продуктов выросли. Было бы здорово, если бы хотя бы на это сложное время прикрепили машину - не каждому, а по очереди, хотя бы раз в неделю. В нашем коллективе ведь тоже все уже немолодые...
Татьяна добавила, что на собрании пока эту тему перед руководством не поднимали, потому что и нагрузки такой раньше не было.
- Даже попросила, чтобы мне больше никого не добавляли, так как трудно обеспечить качественную услугу - времени не хватает. Ведь и магазины сейчас больше времени отнимают: очереди, дистанцию надо соблюдать, руки дезинфицировать и прочее - на все тратишь время.