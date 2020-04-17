Алутагузеский попечительский центр преодолел нехватку работников

- Сегодня был протестирован один человек, который уже давно хотел работать у нас, но раньше мы не могли предложить ему работу. Его контактные данные я, конечно, записала, и, к счастью, теперь он был готов сразу же перейти с прежнего места работы к нам. Этот человек учился на работника по уходу и останется работать у нас на постоянной основе, - рассказала заведующая попечительским центром Кристийна Этс в четверг.

По ее словам, второй новый работник, который уже приступил к работе, трудился в попечительском центре и раньше, так что ему все знакомо. Поскольку на основном рабочем месте у него сейчас работы нет, приходилось временно замещать отсутствующих.

Этс рада, что некоторые сотрудники, по разным причинам находившиеся на больничном, уже вернулись на работу и в ближайшее время вернется еще несколько. В том числе и та девушка, которая первой среди работников попечительского центра получила диагноз "коронавирус" - недавно сделанный новый тест был отрицательным.

- Также возвращается на работу одна медсестра; раньше параллельно с работой медсестры на полставки она трудилась массажистом, но поскольку сейчас мы эту услугу не оказываем, то она, вероятно, возьмет больше нагрузки как медсестра. Сейчас работают две медсестры, они разделили работу между собой так, что время на отдых остается, но для них сейчас, конечно, очень сложный и напряженный период.

Новая уборщица трудится в попечительском центре уже две недели; она на работе временно, до возвращения с больничного основного работника.

Часть сотрудников, взявших больничный, вернутся точно не раньше, чем дом попечения полностью освободится от вируса.

- Есть такие люди, которым я бы и не разрешила сейчас прийти на работу, даже если бы они сами хотели, - сослалась Этс на имеющиеся у некоторых работников проблемы со здоровьем, из-за которых нельзя излишне рисковать. - Мы справляемся, работники большие молодцы.

Вдобавок к инфицированным, выявленным в ходе поголовных тестирований, позднее в ходе тестирования людей с проявившимися симптомами обнаружили еще пару заразившихся жильцов и одного работника. К счастью, никому из них больничное лечение не требуется.