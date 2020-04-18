ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Маска

Члены правительства много говорили о масках, и народ слышал о том, насколько болезненными оказались усилия политиков, чтобы самолет с масками вообще приземлился в Эстонии. Госруководители лично поехали на аэродром поприветствовать спасительный груз и успокоить людей, что вот-вот они получат на свои лица защитные средства. Однако потом выяснилось, что вместо медицинских масок на продажу в аптеки поступили и вовсе маски от пыли.

Никто до сих пор не понимает необходимости или эффективности этих масок. Кроме бизнесменов, который учуяли, какой золотой жилой на фоне людских страхов может оказаться многократная накрутка цен на копеечное изделие. Если правительство к тому же сделало бы теперь обязательным ношение маски, как говорилось ранее, то это для них стало бы настоящим пиром. Хоть и во время чумы.