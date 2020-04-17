Сб, 18.04.2020
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Йыхви приостановил выпуск волостной газеты

"Jõhvi Teataja".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Волостное управление в целях экономии расходов приостановило с апреля и до 1 сентября издание волостной газеты "Jõhvi Teataja".

На выпуск газеты в бюджете запланировано 36000 евро в год, что составляет 3000 евро в месяц.

Предложение об этом внесли руководители находящейся у власти в волостном собрании фракции ИС "Jõhvi - Meie Kodu" и центристской фракции. Они считают, что для предоставления необходимой жителям волости информации можно использовать имеющиеся инфоканалы, а приостановка выпуска газеты позволит не только сэкономить расходы, но и уменьшить рабочую нагрузку работников почты и угрозу распространения вируса. 

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