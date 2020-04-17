Йыхви приостановил выпуск волостной газеты

На выпуск газеты в бюджете запланировано 36000 евро в год, что составляет 3000 евро в месяц.

Предложение об этом внесли руководители находящейся у власти в волостном собрании фракции ИС "Jõhvi - Meie Kodu" и центристской фракции. Они считают, что для предоставления необходимой жителям волости информации можно использовать имеющиеся инфоканалы, а приостановка выпуска газеты позволит не только сэкономить расходы, но и уменьшить рабочую нагрузку работников почты и угрозу распространения вируса.