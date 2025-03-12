В День родного языка в Нарвском колледже пройдет конкурс чтецов Таммсааре

Цель конкурса чтецов - вдохновить молодежь и взрослых на развитие навыков владения эстонским языком и декламации, а также популяризировать классическую литературу. Мероприятие предоставляет участникам возможность по-новому взглянуть на творчество Таммсааре и понять его современное значение, знакомит с эстонской культурой, дает возможность отработать исполнительское мастерство и обучает эстонскому языку тех, для кого он не является родным.

Этот год объявлен Годом книги, что тоже подчеркивает важность литературы и чтения в истории культуры Эстонии.

- Произведения Таммсааре - не просто литературная классика, они отражают вопросы и ответы своего времени для каждого поколения. Конкурс чтецов дает участникам возможность открыть для себя глубину текстов Таммсааре и ощутить богатство эстонского языка, - сказала Энда Трубок, младший преподаватель эстонского языка Нарвского колледжа и организатор конкурса чтецов.

Мало кто знает, что Антон Хансен Таммсааре получил среднее образование в Нарве и проводил лето с семьей в Нарва-Йыэсуу. Его творческое формирование тесно связано именно с этим регионом. Тексты Таммсааре отражают социальные и философские размышления его эпохи, что делает его произведения актуальными и сегодня.

В конкурсе могут принять участие ученики 4-12-х классов, учащиеся профессиональных училищ, студенты и взрослые, независимо от родного языка. В этом году в конкурсе участвуют представители Ида-Вирумаа, а также Харьюмаа и Йыгевамаа. Каждый участник представит короткий рассказ или отрывок продолжительностью 3-5 минут из произведения Антона Хансена Таммсааре.

Выступления будут оценивать известные деятели театра и общественной жизни, обращая внимание на речевое мастерство исполнителя, передачу смысла текста, технику речи, эмоциональность.