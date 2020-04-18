"Маму года" в Кохтла-Ярве не нашли

Председатель комиссии Арне Берендсен не сомневается, что достойных кандидатур на почетный титул в городе предостаточно, это доказывает и опыт предыдущих лет, но, по-видимому, чрезвычайная ситуация в стране повлияла и на активность людей, всем хватает других забот.

- Торжественный прием в начале мая, скорее всего, не стали бы проводить - ограничения пока не планируют снимать, но если бы ходатайства поступили, конкурс бы состоялся, победителю передали бы почетную грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро, - сказал он.

Организаторы надеются, что в следующем году все получится - от красивой традиции отказываться не намерены.