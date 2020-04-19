Контрабанду умудряются доставлять и при закрытых границах

Кровеносной системой экономики является грузовое транспортное сообщение, обеспечивающее экспорт и импорт. Однако при закрытых границах оно же стало единственным снабженцем внутреннего черного рынка контрабанды. Если с дешевым российским бензином стало, правда, туго, то слитый с фур дизель продается по гаражам, как и прежде. Заодно и сигареты.
Про то, что "с бензином туго", сказал один из многочисленных подпольных перепродавцов контрабандного топлива на территории Ида-Вирумаа. Зато по-прежнему в продаже и дешевый дизель, и дешевые сигареты.
Сигареты известных мировых марок предлагаются не столько с российскими акцизными знаками, сколько с белорусскими. Это означает, что пути поставок лежат через южную границу, на которой таможенный контроль не такой сильный, как на границе с Россией.
Постоянный покупатель упомянутого дельца рассказал "Северному побережью" на условии анонимности, что за этот месяц, когда границы позакрывались, возможности купить "левый" дизель не ухудшились. Цена на литр прежняя - от 0,9 до 1 евро.
- Я наперед звоню и говорю, что мне надо, например, сто литров. Назавтра приезжаю туда в гараж - и свои сто получаю, - рассказал источник о старой незамысловатой схеме сбыта. - Еще никогда мне не говорили, что сегодня нет и приезжай через неделю.
Известно, что с интернет-объявлениями о продажах контрабанды таможенники в Эстонии расправились уже несколько лет назад, объяснив владельцам соответствующих сайтов, чем чревато распространение подобной информации. С тех пор, как рассказал информированный покупатель, номера телефонов продавцов передаются только очень доверенным людям. "Все очень боятся".
Все силы контроля брошены на фуры
Руководящий таможенным отделом Эстонского налогово-таможенного департамента Антс Кутти подтверждает, что контрабандное топливо и другие подакцизные товары могут поступать в Эстонию с разных направлений, а не только восточного. Поскольку сейчас движется через границу лишь грузовой транспорт, все силы контроля брошены на него.
- Мы отслеживаем перевозчиков и достаточно много контроля осуществляем на въезде (в Эстонию), чтобы потом также проверить на выезде, - сказал Кутти, объясняя: сверяются показания одометров машин, средние показатели расхода топлива и маршруты перевозок, чтобы выяснять, не производилась ли выкачка из баков.
На фоне сокращения перевозок число выявленных нарушений тоже снизилось, по оценке Кутти, примерно на 40 процентов.
- Случаи выявления нарушений не единичные, и можно сказать, что каждую неделю мы начинаем новые делопроизводства и кому-то приходится платить, - говорит таможенный руководитель. - У нас достаточно ресурса: и рентгеновские установки работают, и собаки ищут наркотики и табак.
На границе в кабинах фур находят партии товаров, которые зачастую не принадлежат водителям, а перевозятся по просьбам. Также находятся лишние сигареты, спрятанные как в кабинах, так и в ящиках с инструментами.
Ввозимое с сомнительными целями дизельное топливо выявляют в дополнительных баках, не соединенных с топливными системами фур.
Незаконный оборот топлива
Кроме контроля на границах, внутри страны тоже работают мобильные группы следственного отдела Налогово-таможенного департамента.
- Недавно в Харьюмаа нами был закрыт довольно большой склад нелегального дизельного топлива. Там производилась его выкачка из прибывающих фур и потом топливо продавалось частным лицам, - рассказал Антс Кутти.
Насколько осведомлены таможенники, дизель скачивают из фур не только для его продажи, но и чтобы заправлять им свои же грузовики, работающие на внутренних маршрутах. Однако незаконны любые манипуляции с горючим, ввезенным внутри топливных систем машин без уплаты акциза.
Что касается тоже дешевого российского бензина, то как он мог бы попадать на территорию Эстонии в условиях карантина - этого Антс Кутти, по его признанию, не представляет, ведь число пересекающих границу легковых машин нынче близко к нулю.
Из прошлого известны схемы ввоза и реализации так называемого складского топлива, которое по бумагам еще не является акцизным товаром.
- На магистрали "Виа-Балтика" мы ловили цистерны с таким товаром, направлявшиеся к нам сюда из Польши, - рассказывает Кутти. - Теоретически это возможно и сегодня, но сейчас контроль настолько усилен, что риск попасться намного выше.
Руководитель Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента ВИРГО ТРЕЙНБУК:
- Нарушений на погранпункте на Нарвском шоссе гораздо меньше, но отдельные инциденты по-прежнему случаются. Например, в период с 6 по 15 апреля было возбуждено семь производств о проступке, в результате чего задержали 1064 сигареты, 0,75 литра алкоголя и одну единицу холодного оружия, запрещенного в гражданском обороте.
Некоторые примеры инцидентов:
31 марта в кабине грузового автомобиля обнаружили 112 предметов одежды, подпадающих под подозрение в нарушении прав интеллектуальной собственности (торговые марки "Armani", "Boss", "Hilfiger"). Товар задержан, обладателям прав на торговую марку направлен запрос для получения оценки.
4 апреля в грузовом автомобиле обнаружили топливный бак, не подсоединенный к системе подачи топлива, из-за чего находившееся в нем топливо в объеме 500 литров обложили налогом (сумма налога - 362 евро).
Нарвитяне остались без Ивангорода
Закрытие границ для рядовых граждан лишило жителей приграничного региона Эстонии дешевых покупок в Ивангороде и в немного более дальнем районном центре - городе Кингисеппе. В полтора раза более дешевый российский бензин уже почти испарился из баков легковушек в Эстонии.
Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала рассказал, что к границе каждый день прибывают жители Эстонии, которые хотели бы выйти или выехать из Нарвы в Ивангород за покупками. "Обычно после того, как им разъясняют действующий порядок пересечения границы в условиях чрезвычайного положения, они отказываются от этих планов", - отметил ответственный пограничник.
Что это значит, например, для сотен нарвских таксистов? Как выяснилось, именно для них данное обстоятельство не играет такой решающей роли, какую играет общее падение числа клиентов и полное исчезновение седоков-туристов.
- Общеизвестно, что российское топливо разбодяжено и на местном проезжаешь большее расстояние, чем на российском. У нас редко-редко кто туда ездил - еще терять на это время, - поведал "Северному побережью" руководитель старейшей нарвской таксофирмы "Seti Takso" Валерий Федюшин, нынче отправивший многих водителей в отпуска.
В том же ключе высказался опытный индивидуальный таксист Александр Николаев, пытающийся объединить своих коллег через Союз водителей такси города Нарва. Он рассказал, что хотя и имеет пятилетнюю российскую визу, но на заправку в Ивангород ездил редко.
- Мне не нравится отношение к людям на российской границе - как будто ты там что-то кому-то должен. Поэтому я заправляюсь здесь, в Нарве, - объяснил таксист.
Граница стала безлюдной и безопасной
В Департаменте полиции и погранохраны привели несколько цифр, демонстрирующих, как сильно упало число пересечений границы в условиях глобального карантина. К примеру, если за 8 апреля 2019 года через основной погранпункт "Нарва-1" границу пересекли 9041 человек, 1186 легковых автомобилей, 265 грузовых автомобилей и 70 автобусов, то спустя год - и тоже в понедельник, 13 апреля, - было всего 183 человека, 151 грузовик и один легковой автомобиль.
- Основная группа лиц, которая пересекает границу, это люди, осуществляющие международные грузовые перевозки, - подтвердил руководитель погранпункта Юллар Кустала.
"Северное побережье" поинтересовалось: не стало ли больше попыток незаконных пересечений границы на ее зеленых и водных участках, в первую очередь на реке Нарва?
- Незаконных пересечений границы во время чрезвычайного положения не было, - ответил руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви, уверенный, что помогает активная деятельность полиции: - С начала чрезвычайного положения усилена охрана не только общественного порядка, но и охрана границ.
Кроме того, как подчеркнул Пюви, риск незаконного пересечения границы в период чрезвычайного положения уменьшает то обстоятельство, что иностранцы имеют право законно въехать в Эстонию - чтобы через нее проехать к себе домой.
Информация на русском языке о порядках на границе в условиях чрезвычайного положения:
* О восстановлении пограничного контроля
* Ограничения на эстонско-российской границе
* Про обязанность находиться дома в течение 14 дней после возвращения из-за рубежа