Контрабанду умудряются доставлять и при закрытых границах

Насколько осведомлены таможенники, дизель скачивают из фур не только для его продажи, но и чтобы заправлять им свои же грузовики, работающие на внутренних маршрутах. Однако незаконны любые манипуляции с горючим, ввезенным внутри топливных систем машин без уплаты акциза.

Что касается тоже дешевого российского бензина, то как он мог бы попадать на территорию Эстонии в условиях карантина - этого Антс Кутти, по его признанию, не представляет, ведь число пересекающих границу легковых машин нынче близко к нулю.

Из прошлого известны схемы ввоза и реализации так называемого складского топлива, которое по бумагам еще не является акцизным товаром.

- На магистрали "Виа-Балтика" мы ловили цистерны с таким товаром, направлявшиеся к нам сюда из Польши, - рассказывает Кутти. - Теоретически это возможно и сегодня, но сейчас контроль настолько усилен, что риск попасться намного выше.

Руководитель Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента ВИРГО ТРЕЙНБУК: Вирго Трейнбук ФОТО: Пеэтер Лиллевяли - Нарушений на погранпункте на Нарвском шоссе гораздо меньше, но отдельные инциденты по-прежнему случаются. Например, в период с 6 по 15 апреля было возбуждено семь производств о проступке, в результате чего задержали 1064 сигареты, 0,75 литра алкоголя и одну единицу холодного оружия, запрещенного в гражданском обороте. Некоторые примеры инцидентов: 31 марта в кабине грузового автомобиля обнаружили 112 предметов одежды, подпадающих под подозрение в нарушении прав интеллектуальной собственности (торговые марки "Armani", "Boss", "Hilfiger"). Товар задержан, обладателям прав на торговую марку направлен запрос для получения оценки. 4 апреля в грузовом автомобиле обнаружили топливный бак, не подсоединенный к системе подачи топлива, из-за чего находившееся в нем топливо в объеме 500 литров обложили налогом (сумма налога - 362 евро).

Нарвитяне остались без Ивангорода

Закрытие границ для рядовых граждан лишило жителей приграничного региона Эстонии дешевых покупок в Ивангороде и в немного более дальнем районном центре - городе Кингисеппе. В полтора раза более дешевый российский бензин уже почти испарился из баков легковушек в Эстонии.

Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала рассказал, что к границе каждый день прибывают жители Эстонии, которые хотели бы выйти или выехать из Нарвы в Ивангород за покупками. "Обычно после того, как им разъясняют действующий порядок пересечения границы в условиях чрезвычайного положения, они отказываются от этих планов", - отметил ответственный пограничник.

Что это значит, например, для сотен нарвских таксистов? Как выяснилось, именно для них данное обстоятельство не играет такой решающей роли, какую играет общее падение числа клиентов и полное исчезновение седоков-туристов.