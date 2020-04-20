Правомочность Нарвского э-горсобрания под сомнением: не было дискуссии и двоих лишили голоса

- Я не участвовала в заседании, потому что я работала. Заседание длилось три дня, и работая в больнице, выполняя свои должностные обязанности, нереально произвести регистрацию, которая длится в понедельник с девяти до двенадцати, а затем в голосованиях с двенадцати до двух дня, - говорит Григорьева, уверенная, что ее права народного избранника нарушены. - Проводить заседание три дня - это нонсенс, я ставлю под сомнение правомочность заседания и принятых решений, - заявила она.

Пока не настаивают на отмене

Критику резюмировала лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк: "То, когда семь-восемь членов собрания из 31-го - большинство из них в оппозиции - 54 часа посылают друг другу электронные письма, еще не является заседанием собрания".

Райк отметила, что перед заседанием над проектами поработала всего одна депутатская комиссия, тогда как предварительное обсуждение в комиссиях очень важно.

- Очень серьезный вопрос в том, были ли привлечены депутаты к этому процессу принятия решений, реализовали ли они выданные им мандаты или просто подписались под проектами за свои ежемесячные компенсации? Во-вторых, все в городе ждут решения о плате за детские сады, но если посмотреть, как обсуждался этот вопрос, то не было процесса дискуссии, развивающегося во времени. Мэр города вовсе не выступил о том, какие у него идеи. Я не против таких решений по вопросам, по которым все "за" и есть общее мнение, но это был не тот случай, - отметила Райк.

Она объяснила, что, запрашивая оценку, оппозиция пока не ставит вопрос о признании принятых 15 апреля решений недействительными и о повторном рассмотрении. "Если в Таллинне найдут это незаконным, то дальнейшее будет зависеть от их ответов".

Комментарий председателя Нарвского горсобрания ИРИНЫ ЯНОВИЧ:

Ирина Янович. ФОТО: Илья Смирнов

- В течение трех дней с Виктором Шемариным связывалась канцелярия горсобрания и объясняла, что надо сделать, что подписать. И очень удивительно, когда госпожа Катри Райк говорит о том, что такое заседание - прошлый век, а два человека не смогли справиться даже с "прошлым веком", хотя ИД-карты, по-моему, самое простое, что может быть для идентификации личности.

У нас был еще один опоздавший с регистрацией участник заседания - Антон Праткунас, но во второй половине дня он прислал подтверждение с идентификацией через ИД-карту, и мы подключили его к работе. Виктор Шемарин нам тоже обещал прислать, но от него мы этого так и не получили.

К следующему заседанию 27-28 апреля выводы нами уже сделаны. Это был хороший опыт, когда десять вопросов прошли через сессию горсобрания за три дня, но учиться всегда есть чему. Поэтому новое заседание мы спланировали, учтя некоторые замечания, которые были сделаны, и надеюсь, что все будет в порядке.