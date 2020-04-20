Правомочность Нарвского э-горсобрания под сомнением: не было дискуссии и двоих лишили голоса

Около трети членов Нарвского горсобрания просят в Минфине и у канцлера права дать оценку, как прошло первое письменное э-заседание Нарвского горсобрания. Обратившиеся недовольны тем, что не было нормальной дискуссии, а кроме того, по меньшей мере двух оппозиционеров председатель собрания лишила возможности голосовать.
Письмо в Минфин и канцлеру права о рабочем распорядке в Нарвском горсобрании в условиях чрезвычайного положения 20 апреля направили члены оппозиционной фракции "Наша Нарва" и согласные с ними внефракционные депутаты - всего девять. Они описали адресатам в Таллинне, как проходило 13-15 апреля электронное заседание посредством электронной переписки.
Подписавшиеся отметили, что порядок проведения такого трехдневного заседания председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович приняла единолично вопреки утвержденному в 2006 году рабочему порядку. "Члены собрания не должны игнорировать это действующее положение даже во время коронакризиса", - отмечено в письме.
Сомнение в правомочности
Обратившиеся описали, что вносить изменения в повестку заседания нельзя было уже после 9.30 в первый день, хотя по новому порядку председателя этот этап должен был длиться до 12.00.
Также констатировали, что у членов собрания не было возможности участвовать в голосовании, если они в первый день не зарегистрировали себя.
Кроме того, не был обеспечен хронологический принцип, при котором новый вопрос задается с учетом ранее прозвучавших ответов. Таким образом, дискуссии якобы не возникало.
Наконец, в составленной председателем инструкции не уточнялся порядок голосования по проектам изменений. "Эта процедура стала понятной во время заседания собрания", - сказано в письме.
Обратившиеся просят адресатов дать оценку: прошедшее в Нарве на основе э-писем заседание отвечает данным Минфином советам и представлению об э-заседаниях? "Названное заседание вообще правомочно?"
Лишили депутатского голоса
Одним из членов горсобрания, чьи права были ущемлены, оказался член оппозиционной фракции "Наша Нарва" Виктор Шемарин. Председатель собрания Ирина Янович 15 апреля написала ему в э-письме: "К сожалению, я не могу принять ваше голосование, так как вы не подтвердили дигитально своё участие в сессии".
Шемарин ответил: "На каком основании вы лишаете меня возможности участвовать в сессии? Прошу ссылку на правовой акт".
Он напомнил, что накануне его имя было среди участников заседания, а теперь - нет. "Я не давал письменного извещения, что больше участия не принимаю".
Янович не прислала ему дополнительных разъяснений.
Шемарин в комментарии "Северному побережью" высказал убеждение, что член собрания может присоединиться к заседанию в любой момент, чтобы проголосовать по тому или иному вопросу повестки.
- Вначале я связался с канцелярией горсобрания, где мне сказали, что нет проблем - и я могу участвовать в заседании и голосовании. А потом пришло письмо от председателя, что меня не допустили. Я все равно отправил письмо со своим голосом по наиболее важному для меня вопросу, но мой голос в итоге не учли. Пускай мой голос ничего не решал, но почему и на каком основании меня и моих избирателей лишили этого права?!
Еще один член оппозиционной фракции Вера Григорьева из-за работы медсестрой не смогла зарегистрировать себя на заседание и тоже не имела права участвовать.
- Я не участвовала в заседании, потому что я работала. Заседание длилось три дня, и работая в больнице, выполняя свои должностные обязанности, нереально произвести регистрацию, которая длится в понедельник с девяти до двенадцати, а затем в голосованиях с двенадцати до двух дня, - говорит Григорьева, уверенная, что ее права народного избранника нарушены. - Проводить заседание три дня - это нонсенс, я ставлю под сомнение правомочность заседания и принятых решений, - заявила она.
Пока не настаивают на отмене
Критику резюмировала лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк: "То, когда семь-восемь членов собрания из 31-го - большинство из них в оппозиции - 54 часа посылают друг другу электронные письма, еще не является заседанием собрания".
Райк отметила, что перед заседанием над проектами поработала всего одна депутатская комиссия, тогда как предварительное обсуждение в комиссиях очень важно.
- Очень серьезный вопрос в том, были ли привлечены депутаты к этому процессу принятия решений, реализовали ли они выданные им мандаты или просто подписались под проектами за свои ежемесячные компенсации? Во-вторых, все в городе ждут решения о плате за детские сады, но если посмотреть, как обсуждался этот вопрос, то не было процесса дискуссии, развивающегося во времени. Мэр города вовсе не выступил о том, какие у него идеи. Я не против таких решений по вопросам, по которым все "за" и есть общее мнение, но это был не тот случай, - отметила Райк.
Она объяснила, что, запрашивая оценку, оппозиция пока не ставит вопрос о признании принятых 15 апреля решений недействительными и о повторном рассмотрении. "Если в Таллинне найдут это незаконным, то дальнейшее будет зависеть от их ответов".
- Мы хотим, чтобы следующие подобные заседания проводились корректнее, - заключила Райк.
Оценку просят дать побыстрее, так как следующее э-заседание Нарвского горсобрания пройдет уже 27-28 апреля.
Комментарий председателя Нарвского горсобрания ИРИНЫ ЯНОВИЧ:
- В течение трех дней с Виктором Шемариным связывалась канцелярия горсобрания и объясняла, что надо сделать, что подписать. И очень удивительно, когда госпожа Катри Райк говорит о том, что такое заседание - прошлый век, а два человека не смогли справиться даже с "прошлым веком", хотя ИД-карты, по-моему, самое простое, что может быть для идентификации личности.
У нас был еще один опоздавший с регистрацией участник заседания - Антон Праткунас, но во второй половине дня он прислал подтверждение с идентификацией через ИД-карту, и мы подключили его к работе. Виктор Шемарин нам тоже обещал прислать, но от него мы этого так и не получили.
К следующему заседанию 27-28 апреля выводы нами уже сделаны. Это был хороший опыт, когда десять вопросов прошли через сессию горсобрания за три дня, но учиться всегда есть чему. Поэтому новое заседание мы спланировали, учтя некоторые замечания, которые были сделаны, и надеюсь, что все будет в порядке.