Вт, 21.04.2020
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Практика учащихся профессиональных училищ частично на паузе

В смысле практики в более выгодном положении во время дистанционной учебы оказались будущие повара - кухня есть в каждом доме.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Ида-Вирумааском центре профобразования есть такие специальности, где практика из-за чрезвычайного положения оказалась в режиме ожидания, и такие, где проходить ее можно и дома. В глазах домашних больше всего очков в смысле практики набрали будущие повара, отметил директор центра профобразования Ханнес Метс.

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- Будущие повара находятся в смысле практики в лучшем положении, чем сварщики, - у каждого есть кухня дома, - отметил руководитель по общепиту Йыхвиского филиала ИВЦПО Михкель Луус. - Надеюсь, что учащиеся этим довольны. По крайней мере родители довольны. Некоторые ученики, правда, жаловались, что приходится проходить практику за собственные деньги, но я им говорю, что ведь это деньги матери и отца, и они тоже едят.

Луус добавил, что руководимая им практика длится всего несколько дней и подводить итоги еще рано. "Я честно сказал учащимся, что пусть они хоть яйца варят и картошку жарят. Пусть хоть гриль на улице жарят, главное, чтобы что-то делали. Явно они не станут готовить дома крем-брюле".

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