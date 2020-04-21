Практика учащихся профессиональных училищ частично на паузе

В Ида-Вирумааском центре профобразования есть такие специальности, где практика из-за чрезвычайного положения оказалась в режиме ожидания, и такие, где проходить ее можно и дома. В глазах домашних больше всего очков в смысле практики набрали будущие повара, отметил директор центра профобразования Ханнес Метс.
- Будущие повара находятся в смысле практики в лучшем положении, чем сварщики, - у каждого есть кухня дома, - отметил руководитель по общепиту Йыхвиского филиала ИВЦПО Михкель Луус. - Надеюсь, что учащиеся этим довольны. По крайней мере родители довольны. Некоторые ученики, правда, жаловались, что приходится проходить практику за собственные деньги, но я им говорю, что ведь это деньги матери и отца, и они тоже едят.