Практика учащихся профессиональных училищ частично на паузе

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Будущие повара находятся в смысле практики в лучшем положении, чем сварщики, - у каждого есть кухня дома, - отметил руководитель по общепиту Йыхвиского филиала ИВЦПО Михкель Луус. - Надеюсь, что учащиеся этим довольны. По крайней мере родители довольны. Некоторые ученики, правда, жаловались, что приходится проходить практику за собственные деньги, но я им говорю, что ведь это деньги матери и отца, и они тоже едят.