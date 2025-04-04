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Решение нового здания Тойлаской школы смелое, но учитывающее реалии

Согласно конкурсному заданию новое здание должно быть связано со старейшей частью школьного комплекса - построенным в 1901 году украшенным башней бывшим домом прислуги при Оруском дворце, куда школа переехала в 1956 году и который необходимо было сохранить узнаваемым.
Согласно конкурсному заданию новое здание должно быть связано со старейшей частью школьного комплекса - построенным в 1901 году украшенным башней бывшим домом прислуги при Оруском дворце, куда школа переехала в 1956 году и который необходимо было сохранить узнаваемым. Фото: Arhitektuuribüroo LUMIA

В архитектурном конкурсе здания Тойлаской основной школы победило эскизное решение "Kooliveer" архитектурного бюро "LUMIA", связывающие старое и новое школьные здания с окружающим рельефным ландшафтом. "Сразу было видно, что в Тойла велика возможность сделать что-то особенное", - сказала один из авторов победившей работы Маргит Ауле.

Входивший в жюри архитектор Райво Котов отметил, что в эскизном решении "Kooliveer" видна большая смелость делать многие вещи по-другому. "Существующее здание в довольно большой степени будет снесено, но в то же время архитектурным решением достигнуто качество, поддерживающее целостность этого школьного здания. Появятся различные навесы со стороны как стадиона, так и главного входа, будет обеспечена возможность передвижения между зданиями и построен очень красивый спуск из фойе в спортивную зону. Прекрасная и смелая работа". 

Новый школьный комплекс с высоты птичьего полета.
Новый школьный комплекс с высоты птичьего полета. Фото: Arhitektuuribüroo LUMIA
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