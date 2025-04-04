Решение нового здания Тойлаской школы смелое, но учитывающее реалии

Входивший в жюри архитектор Райво Котов отметил, что в эскизном решении "Kooliveer" видна большая смелость делать многие вещи по-другому. "Существующее здание в довольно большой степени будет снесено, но в то же время архитектурным решением достигнуто качество, поддерживающее целостность этого школьного здания. Появятся различные навесы со стороны как стадиона, так и главного входа, будет обеспечена возможность передвижения между зданиями и построен очень красивый спуск из фойе в спортивную зону. Прекрасная и смелая работа".