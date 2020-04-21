ОДИН ВОПРОС: Почему правительство еще не приняло решения в вопросах развития Ида-Вирумаа?

Министр государственного управления Яак Ааб в минувший четверг представил кабинету министров предложения, как посодействовать развитию Ида-Вирумаа.
Министр государственного управления ЯАК ААБ:
- Мы обсудили в кабинете перспективы ида-вируской программы деятельности. Все министерства представили свои прекрасные идеи. Очень много интересных и амбициозных предложений. Правительство ни одно из них пока не отклонило. Но все министерства попросили время, чтобы изучить предложения других министерств. Министерство окружающей среды сказало, что хотело бы внести еще несколько новых предложений. В конце мая мы снова рассмотрим эти предложения и затем представим их более подробно.
Мы планировали составить программу деятельности к концу года, и этот срок остается в силе. Но в плане вовлечения мы возьмем тайм-аут. В текущей ситуации организовать вовлечение сложно.
Также мы должны оценить, какие идеи министерства могут воплотить в жизнь в рамках ида-вируской программы деятельности, а какие - через ида-вирускую программу, объем которой я обязательно хочу увеличить. Вдобавок прибавился фонд справедливого перехода на климатическую нейтральность, правила которого Европейский союз должен точно установить к концу года.