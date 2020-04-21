ОДИН ВОПРОС: Почему правительство еще не приняло решения в вопросах развития Ида-Вирумаа?

- Мы обсудили в кабинете перспективы ида-вируской программы деятельности. Все министерства представили свои прекрасные идеи. Очень много интересных и амбициозных предложений. Правительство ни одно из них пока не отклонило. Но все министерства попросили время, чтобы изучить предложения других министерств. Министерство окружающей среды сказало, что хотело бы внести еще несколько новых предложений. В конце мая мы снова рассмотрим эти предложения и затем представим их более подробно.