Изучавшая притеснение оппозиции комиссия Рийгикогу намерена изменить закон

Специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу во главе с избранным от Ида-Вирумаа членом парламента Катри Райк поинтересовалась во всех самоуправлениях Эстонии, как там считаются с оппозицией муниципальные собрания, и в результате внесла несколько предложений о поправке к Закону об организации местного самоуправления. Среди прочего закон должен предоставить члену собрания возможность обращаться в суд для защиты своих прав, а также постановить, что руководителей муниципальных учреждений выбирают в ходе открытого конкурса.
Прошлой осенью антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу отправила во все 79 самоуправлений Эстонии циркулярное письмо, в котором поинтересовалась, как в самоуправлении привлекают оппозицию к решению вопросов и каким образом обеспечивают законные права политического меньшинства.