Изучавшая притеснение оппозиции комиссия Рийгикогу намерена изменить закон

Находящаяся в оппозиции как в Нарвском горсобрании, так и в Рийгикогу Катри Райк, будучи руководителем антикоррупционной комиссии, поддерживает поправки к закону, которые и на деле гарантировали бы членам оппозиции местных собраний права, часто остающиеся сейчас формальными.

Специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу во главе с избранным от Ида-Вирумаа членом парламента Катри Райк поинтересовалась во всех самоуправлениях Эстонии, как там считаются с оппозицией муниципальные собрания, и в результате внесла несколько предложений о поправке к Закону об организации местного самоуправления. Среди прочего закон должен предоставить члену собрания возможность обращаться в суд для защиты своих прав, а также постановить, что руководителей муниципальных учреждений выбирают в ходе открытого конкурса.