ПЕРЕДОВИЦА: Восстановить плановый прием непросто

Больше месяца назад плановое лечение в больницах Эстонии приостановили в связи с чрезвычайным положением. Остались только неотложные плановые процедуры, такие как гемодиализ и лечение онкологических заболеваний. В воскресенье общереспубликанский кризисный штаб заявил, что решено начать восстанавливать плановый прием с 21 апреля, то есть с сегодняшнего дня.
Прекращение плановых приемов врачей-специалистов во всей стране было непростой мерой, хотя в техническом плане осуществить это было несложно. В какой-то мере, конечно, помогли консультации врачей по телефону и интернету, но понятно, что лечить пациента на расстоянии тяжело, если вообще возможно.
Решение государства возобновить плановые приемы породило довольно большую неразбериху и неопределенность, в том числе в больницах. Оттого и Нарвская больница даже в понедельник не была готова прокомментировать, как будет проходить плановое лечение и с чего начнут. Ведь точно не известны условия, на которых больницы должны теперь начать принимать плановых пациентов. Как в лечебном учреждении обеспечат инфекционную безопасность? Все ли пациенты должны сдать тест на COVID-19 перед визитом к врачу? Все ли должны носить маску? Должны ли врачи-специалисты принимать пациента в защитной одежде и утилизировать ее после каждого приема? Этих и других вопросов много.
Однако ответы не должны заставлять себя долго ждать. Мы ведь знаем, что длинные очереди к врачам-специалистам были проблемой в Эстонии и до чрезвычайного положения. А теперь эти очереди стали еще длиннее. И мы не знаем, сколько таких случаев, когда отмена планового лечения вызвала необходимость в неотложной помощи, и у скольких людей ухудшилось здоровье из-за приостановки приемов.