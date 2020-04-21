ПЕРЕДОВИЦА: Восстановить плановый прием непросто

Прекращение плановых приемов врачей-специалистов во всей стране было непростой мерой, хотя в техническом плане осуществить это было несложно. В какой-то мере, конечно, помогли консультации врачей по телефону и интернету, но понятно, что лечить пациента на расстоянии тяжело, если вообще возможно.

Решение государства возобновить плановые приемы породило довольно большую неразбериху и неопределенность, в том числе в больницах. Оттого и Нарвская больница даже в понедельник не была готова прокомментировать, как будет проходить плановое лечение и с чего начнут. Ведь точно не известны условия, на которых больницы должны теперь начать принимать плановых пациентов. Как в лечебном учреждении обеспечат инфекционную безопасность? Все ли пациенты должны сдать тест на COVID-19 перед визитом к врачу? Все ли должны носить маску? Должны ли врачи-специалисты принимать пациента в защитной одежде и утилизировать ее после каждого приема? Этих и других вопросов много.