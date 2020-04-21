Вт, 21.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Государство решило восстановить плановое лечение, больницы еще не готовы

В Ида-Вируской центральной больнице восстановление планового лечения еще только организуется, и неясно, когда и каким образом врачи-специалисты снова начнут проводить приемы в больнице.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя государство решило в конце прошлой недели приступить с сегодняшнего дня к восстановлению плановых приемов, приостановленных в больницах более месяца тому назад, в двух крупнейших больницах Ида-Вирумаа пока нет ясности, как и когда тут вновь начнется плановое лечение.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья Аркадий Попов подтвердил "Актуальной камере" в прошедшее воскресенье, что начиная со вторника действительно планируется приступить к постепенному восстановлению плановой работы в Эстонии. "Этот процесс не очень быстрый. Мы должны знать, где сейчас находимся. Речь идет все-таки о пике эпидемии, а это значит, что мы должны подходить с осторожностью", - отметил он.

Ждут инструкции

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ