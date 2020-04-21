Государство решило восстановить плановое лечение, больницы еще не готовы

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Медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья Аркадий Попов подтвердил "Актуальной камере" в прошедшее воскресенье, что начиная со вторника действительно планируется приступить к постепенному восстановлению плановой работы в Эстонии. "Этот процесс не очень быстрый. Мы должны знать, где сейчас находимся. Речь идет все-таки о пике эпидемии, а это значит, что мы должны подходить с осторожностью", - отметил он.